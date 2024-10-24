Elebaşı Gülen’in Çiftliğinin Çevresindeki Otellerde Yoğunluk: Örgütten Cenaze Namazı İçin Uluslararası Çağrı
Elebaşı Gülen’in Çiftliğinin Çevresindeki Otellerde Yoğunluk: Örgütten Cenaze Namazı İçin Uluslararası Çağrı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen bugün gömülecek. Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin çevresindeki otellerde cenazeye katılmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Örgüt üyeleri cenaze namazı ve dua için uluslararası seferberlik ilan etti.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim Pazar günü Pensilvanya'da öldü. Bugün gömülecek elebaşı için çiftlik evinin çevresinde yoğunluk arttı.
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Gazete Pencere’de yer alan habere göre örgütün karargah olarak kullandığı çiftlik çevresindeki otellerde cenazeye katılmak için gelenler yoğunluk oluşturdu.
FETÖ elebaşı Gülen, çiftlik arazisine gömülecek. Araziye iş makineleri girerek çukur kazmaya başlarken görüntü alınmaması için üstü ve çevresi brandalarla kapatıldı.
Öte yandan örgüt yöneticileri resmi hesaplarında cenazeye yoğun katılım olması için sık sık çağrıda bulunuyor. ABD’ye gelemeyen örgüt üyeleri için ise bir paylaşım yapıldı.
Örgüt resmi hesapları, farklı ülkelerde bulunan FETÖ üyelerini gıyabi cenaze namazı kılmasını ve dua ‘seferberliği’ne katılmasını istedi.
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