Elebaşı Gülen’in Çiftliğinin Çevresindeki Otellerde Yoğunluk: Örgütten Cenaze Namazı İçin Uluslararası Çağrı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen bugün gömülecek. Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinin çevresindeki otellerde cenazeye katılmak için gelenler yoğunluk oluşturdu. Örgüt üyeleri cenaze namazı ve dua için uluslararası seferberlik ilan etti.