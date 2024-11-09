Terörist Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yeni Skandallar: Protestan Şirket, 25 Bin Dolarlık Tabut, Doğum Tarihi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de öldü, 24 Ekim'de ise gömüldü. Gülen'in cenazesine dair yeni skandallar bir bir ortaya çıktı. İHA'da yer alan habere göre Gülen, protestan adetlerine göre gömüldü. ABD'de tabutların fiyatı 2 bin-25 bin dolar arasında değişiyor. Terörist Gülen'e en lüks ve en pahalı tabut istendi. Gülen'i gömen Protestan şirkete örgüt yöneticileri tarafından gizlilik baskısı yapıldı. Gerçek doğum tarihi 1941 olan Gülen 1938 tarihi yazılarak gömüldü ancak cenaze işlemlerini yapan şirket mezara konulacak levhaya 1941 yazdı. Bunun üzerine FETÖ yöneticileri apar topar araya girerek tarihi 1938 olarak düzelttirdi.

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