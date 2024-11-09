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Terörist Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yeni Skandallar: Protestan Şirket, 25 Bin Dolarlık Tabut, Doğum Tarihi

Terörist Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yeni Skandallar: Protestan Şirket, 25 Bin Dolarlık Tabut, Doğum Tarihi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 09:51

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de öldü, 24 Ekim'de ise gömüldü. Gülen'in cenazesine dair yeni skandallar bir bir ortaya çıktı. İHA'da yer alan habere göre Gülen, protestan adetlerine göre gömüldü. ABD'de tabutların fiyatı 2 bin-25 bin dolar arasında değişiyor. Terörist Gülen'e en lüks ve en pahalı tabut istendi. Gülen'i gömen Protestan şirkete örgüt yöneticileri tarafından gizlilik baskısı yapıldı. Gerçek doğum tarihi 1941 olan Gülen 1938 tarihi yazılarak gömüldü ancak cenaze işlemlerini yapan şirket mezara konulacak levhaya 1941 yazdı. Bunun üzerine FETÖ yöneticileri apar topar araya girerek tarihi 1938 olarak düzelttirdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim 2024’te ABD’nin Pensilvanya eyaletinde öldü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim 2024’te ABD’nin Pensilvanya eyaletinde öldü.

Teröristbaşı Gülen’in cenazesine dair şok eden ayrıntılar ortaya çıktı. İHA’nın haberine göre FETÖ’ye Proteston cenaze düzenlenmiş.

Teröristbaşı Gülen’in cenazesine dair şok eden ayrıntılar ortaya çıktı. İHA’nın haberine göre FETÖ’ye Proteston cenaze düzenlenmiş.

Habere göre Gülen’in cenaze işlemlerini “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” adlı şirket yaptı.

Habere göre Gülen’in cenaze işlemlerini “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” adlı şirket yaptı.

Proteston şirkete örgüt üst yönetimi tarafından işlemlerin gizlilik içerisinde yürütülmesi baskısı yapıldı. Şirketin takviminde 24 Ekim günü boş bırakıldı. Terörist Gülen’in adı yazılmadı.

Proteston şirkete örgüt üst yönetimi tarafından işlemlerin gizlilik içerisinde yürütülmesi baskısı yapıldı. Şirketin takviminde 24 Ekim günü boş bırakıldı. Terörist Gülen’in adı yazılmadı.

Terörist elebaşı, en lüks Hristiyan tabutuyla gömüldü. Fiyatları 2 bin-25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kalitelisi ve pahalısı Gülen için kullanıldı.

Terörist elebaşı, en lüks Hristiyan tabutuyla gömüldü. Fiyatları 2 bin-25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kalitelisi ve pahalısı Gülen için kullanıldı.
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Protestan şirket doğum tarihini 1938 değil 1941 yazınca…

Protestan şirket doğum tarihini 1938 değil 1941 yazınca…

Öte yandan Gülen aslında 1941 doğumlu. Ancak mezarına 1938 olarak yazıldı. Protesto şirket Gülen’in mezarına konulması için hazırladığı levhada doğum tarihini 1941 olarak yazdı. Örgüt yöneticileri atar topar yeni 1938 tarihli bir levha yaptırdı.

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