Terörist Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yeni Skandallar: Protestan Şirket, 25 Bin Dolarlık Tabut, Doğum Tarihi
Terörist Fethullah Gülen’in Cenazesinde Yeni Skandallar: Protestan Şirket, 25 Bin Dolarlık Tabut, Doğum Tarihi
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 20 Ekim'de öldü, 24 Ekim'de ise gömüldü. Gülen'in cenazesine dair yeni skandallar bir bir ortaya çıktı. İHA'da yer alan habere göre Gülen, protestan adetlerine göre gömüldü. ABD'de tabutların fiyatı 2 bin-25 bin dolar arasında değişiyor. Terörist Gülen'e en lüks ve en pahalı tabut istendi. Gülen'i gömen Protestan şirkete örgüt yöneticileri tarafından gizlilik baskısı yapıldı. Gerçek doğum tarihi 1941 olan Gülen 1938 tarihi yazılarak gömüldü ancak cenaze işlemlerini yapan şirket mezara konulacak levhaya 1941 yazdı. Bunun üzerine FETÖ yöneticileri apar topar araya girerek tarihi 1938 olarak düzelttirdi.
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen 20 Ekim 2024’te ABD’nin Pensilvanya eyaletinde öldü.
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Teröristbaşı Gülen’in cenazesine dair şok eden ayrıntılar ortaya çıktı. İHA’nın haberine göre FETÖ’ye Proteston cenaze düzenlenmiş.
Habere göre Gülen’in cenaze işlemlerini “Bachman, Kulik & Reinsmith Funeral Homes” adlı şirket yaptı.
Proteston şirkete örgüt üst yönetimi tarafından işlemlerin gizlilik içerisinde yürütülmesi baskısı yapıldı. Şirketin takviminde 24 Ekim günü boş bırakıldı. Terörist Gülen’in adı yazılmadı.
Terörist elebaşı, en lüks Hristiyan tabutuyla gömüldü. Fiyatları 2 bin-25 bin dolar arasında değişen tabutlardan en kalitelisi ve pahalısı Gülen için kullanıldı.
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Protestan şirket doğum tarihini 1938 değil 1941 yazınca…
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