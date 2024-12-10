İşçi, İşveren ve Hükümet 2025 Zammı İçin Aynı Masada Buluşuyor! Kim Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?
İşçi, İşveren ve Hükümet 2025 Zammı İçin Aynı Masada Buluşuyor! Kim Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?
Milyonların beklediği asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bir araya gelecek. 2025 asgari ücret zammı için işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin bu sene ilk kez toplanmasıyla resmi süreç başlamış olacak.
Ancak bu sene ki asgari ücret toplantısının hararetli geçmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise işçi ve patronların talepleri arasında büyük fark olması. Asgari ücret için konuşulan rakamlar neler? Kim ne kadar zam istiyor? Detaylar haberimizde…
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Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammı için bugün maratonu başlatıyor. İşçi, işveren, hükümet yeni yılda verilecek asgari ücret için bugün masaya oturacak.
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Enflasyon verileri maaşın belirlenmesinde büyük rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 iken Orta Vadeli Program’da (OVP) bu tahmin 41,5.
İşçi sendikaları, en az yüzde 40 zam istiyor.
Yüzde 25 zam da ihtimaller arasında.
MÜSİAD “Sınır yüzde 25 olmalı” dedi TÜRK-İŞ’ten tepki geldi.
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Partilerin asgari ücret talebi ne?
İktidardan “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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