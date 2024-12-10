İşçi, İşveren ve Hükümet 2025 Zammı İçin Aynı Masada Buluşuyor! Kim Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?

Milyonların beklediği asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bir araya gelecek. 2025 asgari ücret zammı için işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin bu sene ilk kez toplanmasıyla resmi süreç başlamış olacak.

Ancak bu sene ki asgari ücret toplantısının hararetli geçmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise işçi ve patronların talepleri arasında büyük fark olması. Asgari ücret için konuşulan rakamlar neler? Kim ne kadar zam istiyor? Detaylar haberimizde…