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İşçi, İşveren ve Hükümet 2025 Zammı İçin Aynı Masada Buluşuyor! Kim Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?

İşçi, İşveren ve Hükümet 2025 Zammı İçin Aynı Masada Buluşuyor! Kim Ne Kadar Asgari Ücret İstiyor?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 12:08

Milyonların beklediği asgari ücret maratonu bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 16.00’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bir araya gelecek. 2025 asgari ücret zammı için işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin bu sene ilk kez toplanmasıyla resmi süreç başlamış olacak.

Ancak bu sene ki asgari ücret toplantısının hararetli geçmesi bekleniyor. Bunun nedeni ise işçi ve patronların talepleri arasında büyük fark olması. Asgari ücret için konuşulan rakamlar neler? Kim ne kadar zam istiyor? Detaylar haberimizde…

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Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammı için bugün maratonu başlatıyor. İşçi, işveren, hükümet yeni yılda verilecek asgari ücret için bugün masaya oturacak.

Milyonlarca çalışanın beklediği gün geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücret zammı için bugün maratonu başlatıyor. İşçi, işveren, hükümet yeni yılda verilecek asgari ücret için bugün masaya oturacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı bugün saat 16.00’da başlayacak.

Enflasyon verileri maaşın belirlenmesinde büyük rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 iken Orta Vadeli Program’da (OVP) bu tahmin 41,5.

Enflasyon verileri maaşın belirlenmesinde büyük rol oynayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 iken Orta Vadeli Program’da (OVP) bu tahmin 41,5.

İşçi sendikaları, en az yüzde 40 zam istiyor.

İşçi sendikaları, en az yüzde 40 zam istiyor.

İşçi tarafı en az yüzde 40 zam bekliyor. İşveren ise yüzde 40-45 arası bir zammın oldukça yüksek olduğunu belirtiyor ve bunu karşılayamayacaklarını sık sık dile getiriyor.

Yüzde 25 zam da ihtimaller arasında.

Yüzde 25 zam da ihtimaller arasında.

Bir yandan yüzde 40’lı rakamlar konuşuluyor ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’deki toplantıda yüzde 25 zam yapılmasının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını vermişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'ye 'Yüksek zamdan kaçının' uyarısında bulunmuş ve yüzde 25'lik bir zammı işaret etmişti.

Deustche Bank ise yüzde 25-30 arası bir zam öngörmüştü.

MÜSİAD “Sınır yüzde 25 olmalı” dedi TÜRK-İŞ’ten tepki geldi.

MÜSİAD “Sınır yüzde 25 olmalı” dedi TÜRK-İŞ’ten tepki geldi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, geçen günlerde yüzde 25’ten fazla artışın doğru olmayacağını dile getirmişti. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise şu sözlerle tepki göstermişti:

Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar.”

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Partilerin asgari ücret talebi ne?

Partilerin asgari ücret talebi ne?

İktidardan “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı.

İktidardan “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri sık sık “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı veriyor. Bu mesajlar en az yüzde 35-40 arasında bir zam beklentisini artırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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