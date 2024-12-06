Ünlü Ekonomist Asgari Ücret İçin Oran Verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözleri Belirleyici Oldu"
Ünlü Ekonomist Asgari Ücret İçin Oran Verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözleri Belirleyici Oldu"
Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zamda son sözü söyleyip söylemeyeceği merak edilirken sık sık “Vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı veriyor. Ünlü ekonomist Muhammet Bayram, tgrthaber.com’a açıklamalarda bulundu. Bayram, yapılacak zam tahminini açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajların bu oranın belirlenmesinde önemli olduğunu belirtti.
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Sadece çalışanların değil, toplumun her kesimi 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Şu anda 17 bin 2 lira olan asgari ücret için kritik tahmin, ekonomist Muhammet Bayram'dan geldi.
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Ekonomist Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” sözlerini hatırlattı. Bayram, bu sözlerin asgari ücretin belirlenmesine yön verdiğini kaydetti.
“En az yüzde 30, en fazla yüzde 35,5 zam.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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