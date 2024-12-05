Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kafaları Karıştıran Asgari Ücret Açıklaması

Asgari ücretin minimum sınır rakamı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez. Geçen yıl metropollerde özellikle işletmeler kendi müzakereler doğrultusunda belirli adımlar zaten attılar, kamuyu etkileyen bir şey değil, kamuda asgari ücret alan yok.”