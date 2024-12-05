Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kafaları Karıştıran Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kafaları Karıştıran Asgari Ücret Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına da değinen Yılmaz, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.
En geç aralık ayı sonuna kadar zammın belirleneceğini söyleyen Yılmaz’dan “İmkanı olan herkes daha fazla ücret versin” önerisi geldi.
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Asgari ücret maratonu 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu ayın sonuna kadar nihai kararını verecek. Milyonlarca çalışan ne kadar zam yapılacağını heyecanla beklerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.
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"İmkanı olan herkes daha fazla verse. Bunu kim istemez?"
"Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz."
Memur ve emekli maaşlarına 2025’te yapılacak zamma da değinen Yılmaz, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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