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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kafaları Karıştıran Asgari Ücret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Kafaları Karıştıran Asgari Ücret Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 12:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında gündeme ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına da değinen Yılmaz, kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. 

En geç aralık ayı sonuna kadar zammın belirleneceğini söyleyen Yılmaz’dan “İmkanı olan herkes daha fazla ücret versin” önerisi geldi.

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Asgari ücret maratonu 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu ayın sonuna kadar nihai kararını verecek. Milyonlarca çalışan ne kadar zam yapılacağını heyecanla beklerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Asgari ücret maratonu 10 Aralık Salı günü başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu ayın sonuna kadar nihai kararını verecek. Milyonlarca çalışan ne kadar zam yapılacağını heyecanla beklerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Yılmaz, NTV’de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili kafaları karıştıran bir açıklama yaptı.

"İmkanı olan herkes daha fazla verse. Bunu kim istemez?"

"İmkanı olan herkes daha fazla verse. Bunu kim istemez?"

Asgari ücretin minimum sınır rakamı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

Asgari ücret, adı üzerinde bundan daha aşağısı olmaz, denilen bir ücrettir, bundan daha fazla ücret verenlerin elini kimse tutmuyor, imkanı olan herkes daha fazla versin, bunu kim istemez. Geçen yıl metropollerde özellikle işletmeler kendi müzakereler doğrultusunda belirli adımlar zaten attılar, kamuyu etkileyen bir şey değil, kamuda asgari ücret alan yok.”

Asgari ücret anketimize buradan katılabilirsiniz👇🏻

"Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz."

"Şimdiden bir rakam ifade etmek doğru olmaz."

'2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk. Ücret belirlenirken bir denge aranacaktır.'

Memur ve emekli maaşlarına 2025’te yapılacak zamma da değinen Yılmaz, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

Memur ve emekli maaşlarına 2025’te yapılacak zamma da değinen Yılmaz, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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