Enflasyon Neden Düşmüyor? Özgür Demirtaş’tan Takipçisine Üç Maddelik Yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon kasımda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan yüksek enflasyon beraberinde pek çok sorunu da getiriyor. Sosyal medya hesabı X’ten sık sık gündeme dair paylaşımlarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a takipçisi “Enflasyon neden düşmüyor?” sorusunu yöneltti. Prof. Demirtaş’tan takipçisine yanıt geldi.