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Enflasyon Neden Düşmüyor? Özgür Demirtaş’tan Takipçisine Üç Maddelik Yanıt

Enflasyon Neden Düşmüyor? Özgür Demirtaş’tan Takipçisine Üç Maddelik Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 16:17

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon kasımda beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan yüksek enflasyon beraberinde pek çok sorunu da getiriyor.  Sosyal medya hesabı X’ten sık sık gündeme dair paylaşımlarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a takipçisi “Enflasyon neden düşmüyor?” sorusunu yöneltti. Prof. Demirtaş’tan takipçisine yanıt geldi.

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TÜİK’in verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 47,09’a geriledi.

TÜİK’in verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 2,24 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 47,09’a geriledi.

Yüksek enflasyon ülkenin en önemli sorunlarından biri. İktidar temsilcileri hedeflerinin enflasyonu tek haneye düşürmek olduğunu söylüyor.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından gündeme dair sık sık yorumlarda bulunuyor. Demirtaş'a bir takipçisi "Enflasyon neden düşmüyor" diye sordu.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından gündeme dair sık sık yorumlarda bulunuyor. Demirtaş'a bir takipçisi "Enflasyon neden düşmüyor" diye sordu.

Demirtaş'ın takipçisine üç maddelik yanıtı şöyle oldu:

Demirtaş'ın yanıtına takipçilerinden yorum geldi:

Demirtaş'ın yanıtına takipçilerinden yorum geldi:
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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