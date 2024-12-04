onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devreye Girmesiyle Asgari Ücrete Yapılacak Maksimum Zammı Açıkladı

Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devreye Girmesiyle Asgari Ücrete Yapılacak Maksimum Zammı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 15:26

Aralık ayının sonuna kadar ekonominin bir numaralı gündem maddesinin asgari ücret olacağı kesinleşti. Resmi sürecin 10 Aralık’ta başlayacak olmasıyla yeni tahminler yeni iddialar gelmeye başladı. 

Geçen senelerde asgari ücret zammında son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmuştu. 2025 asgari ücret zammında da Erdoğan’ın devreye girip girmeyeceği merak ediliyor. 

Ekol TV’de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammına dair net oran verdi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle de yapılacak maksimum zammı açıkladı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammı için nefesini tuttu. Yeni yılın zammına dair maraton aslında aylar öncesinde hükümet temsilcilerinin açıklamalarıyla başlamıştı. Ancak resmi süreç 10 Aralık’ta başlayacak.

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammı için nefesini tuttu. Yeni yılın zammına dair maraton aslında aylar öncesinde hükümet temsilcilerinin açıklamalarıyla başlamıştı. Ancak resmi süreç 10 Aralık’ta başlayacak.

10 Aralık Salı günü 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer kişi yer alıyor.

Geçen senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette son sözü söylemişti. Bu sene de merak edilen sorulardan birisi Erdoğan'ın zam için devreye girip girmeyeceği.

Geçen senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette son sözü söylemişti. Bu sene de merak edilen sorulardan birisi Erdoğan'ın zam için devreye girip girmeyeceği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaş zamlarına dair sık sık 'Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' mesajını veriyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV'de asgari ücret açıklamalarında bulundu. Erdursun, zam tahminini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği takdirde ortaya çıkacak maksimum rakamı paylaştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV'de asgari ücret açıklamalarında bulundu. Erdursun, zam tahminini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği takdirde ortaya çıkacak maksimum rakamı paylaştı.

Kaynak

“Asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum."

“Asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum."

'2024’te 17 bin lira değerine ulaşması için 23 bin 500 olması lazım en az. Yani yüzde 45 civarında zam olmalı ki 2024 değerine ulaşsın. 23 bin 500 olacağını düşünmüyorum.'

"İşçi sendikaları masayı terk edecektir."

"İşçi sendikaları masayı terk edecektir."

Asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında zam yapılmasını beklediğini dile getiren Erdursun, verilecek rakama işçi sendikalarının tepki göstereceğini dile getirdi: 

'Asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimalle işçi sendikaları bunu kabul etmeyecek, masayı terk edecektir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

"Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılacak maksimum zam..."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılacak maksimum zam..."

Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse asgari ücretin maksimum 23 bin lira olacağını öngördüğünü vurguladı.

"23 bin liranın üzerindeki rakamlar sürpriz olur."

"23 bin liranın üzerindeki rakamlar sürpriz olur."

'Çünkü hükümet bir yandan enflasyonla mücadele ediyor. Ortaya şöyle tablo çıkıyor. 'Ekonomide kriz var, mücadele ediyoruz, ekonomideki krizin faturasını da asgari ücretliye, memura, emekliye kesiyoruz anlamına geliyor' anlamına geliyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın