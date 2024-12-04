Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devreye Girmesiyle Asgari Ücrete Yapılacak Maksimum Zammı Açıkladı
Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devreye Girmesiyle Asgari Ücrete Yapılacak Maksimum Zammı Açıkladı
Aralık ayının sonuna kadar ekonominin bir numaralı gündem maddesinin asgari ücret olacağı kesinleşti. Resmi sürecin 10 Aralık’ta başlayacak olmasıyla yeni tahminler yeni iddialar gelmeye başladı.
Geçen senelerde asgari ücret zammında son söz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmuştu. 2025 asgari ücret zammında da Erdoğan’ın devreye girip girmeyeceği merak ediliyor.
Ekol TV’de konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammına dair net oran verdi. Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle de yapılacak maksimum zammı açıkladı.
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Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammı için nefesini tuttu. Yeni yılın zammına dair maraton aslında aylar öncesinde hükümet temsilcilerinin açıklamalarıyla başlamıştı. Ancak resmi süreç 10 Aralık’ta başlayacak.
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Geçen senelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette son sözü söylemişti. Bu sene de merak edilen sorulardan birisi Erdoğan'ın zam için devreye girip girmeyeceği.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ekol TV'de asgari ücret açıklamalarında bulundu. Erdursun, zam tahminini paylaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği takdirde ortaya çıkacak maksimum rakamı paylaştı.
“Asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum."
"İşçi sendikaları masayı terk edecektir."
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"Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse yapılacak maksimum zam..."
"23 bin liranın üzerindeki rakamlar sürpriz olur."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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