Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Asgari Ücret Artış Kıyaslamasından Can Sıkan Sonuçlar

2025 yaklaştıkça asgari ücret zam gündemleri arttı. Şu anda en düşük asgari ücret 17 bin 2 TL. Yeni yılda asgari ücrete nasıl bir zam yapılacağı merak konusu. Öyle görünüyor ki ne kadar zam yapılırsa yapılsın Avrupa ülkelerine yaklaşamayacağız. Biz değil, vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamaları böyle diyor.

Bingöl, 2016-2024 yılları arasında Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki asgari ücret artışını karşılaştırdı. Avrupa ülkelerinde yüzde 400’ü bulan artışların yanında Türkiye yüzde 6,8 oranında kaldı.