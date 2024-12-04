onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Asgari Ücret Artış Kıyaslamasından Can Sıkan Sonuçlar

Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Asgari Ücret Artış Kıyaslamasından Can Sıkan Sonuçlar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.12.2024 - 14:00

2025 yaklaştıkça asgari ücret zam gündemleri arttı. Şu anda en düşük asgari ücret 17 bin 2 TL. Yeni yılda asgari ücrete nasıl bir zam yapılacağı merak konusu. Öyle görünüyor ki ne kadar zam yapılırsa yapılsın Avrupa ülkelerine yaklaşamayacağız. Biz değil, vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamaları böyle diyor. 

Bingöl, 2016-2024 yılları arasında Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki asgari ücret artışını karşılaştırdı.  Avrupa ülkelerinde yüzde 400’ü bulan artışların yanında Türkiye yüzde 6,8 oranında kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gözler asgari ücrete yapılacak 2025 maaş zammına çevrildi. 1 Ocak 2025'e kadar gündemimizde asgari ücret olacak. Ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken yeni bir hesaplama yapıldı.

Gözler asgari ücrete yapılacak 2025 maaş zammına çevrildi. 1 Ocak 2025'e kadar gündemimizde asgari ücret olacak. Ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken yeni bir hesaplama yapıldı.

Bu kez hesaplama vergi uzmanı Ozan Bingöl'den geldi. Asgari ücrete yapılacak zam hesaplaması değil, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki asgari ücret artışına dair bir hesaplama...

Bu kez hesaplama vergi uzmanı Ozan Bingöl'den geldi. Asgari ücrete yapılacak zam hesaplaması değil, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki asgari ücret artışına dair bir hesaplama...

Bingöl, 2016-2024 yılları arasında yapılan asgari ücret artışlarını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı.

Bingöl, 2016-2024 yılları arasında yapılan asgari ücret artışlarını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı.

Bazı ülkelerde artış yüzde 400’lere ulaştı. Türkiye’de ise yüzde 6,8 olarak kaldı.

Bu hesaplama ortaya can sıkan sonuçlar çıkardı elbette…

Ülkelerin 2016-2024 arasında asgari ücret artışları şöyle oldu:

Ülkelerin 2016-2024 arasında asgari ücret artışları şöyle oldu:

  • Moldova: % 474.0

  • Ukrayna: % 250.7

  • Romanya: % 169.0

  • Arnavutluk: % 148.9

  • Litvanya: % 143.2

  • Polonya: %139.3

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sırbistan: % 136.5

Sırbistan: % 136.5

Slovakya: % 85.2

Slovakya: % 85.2

Türkiye: % 6.8

Türkiye: % 6.8

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın