Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Asgari Ücret Artış Kıyaslamasından Can Sıkan Sonuçlar
Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Asgari Ücret Artış Kıyaslamasından Can Sıkan Sonuçlar
2025 yaklaştıkça asgari ücret zam gündemleri arttı. Şu anda en düşük asgari ücret 17 bin 2 TL. Yeni yılda asgari ücrete nasıl bir zam yapılacağı merak konusu. Öyle görünüyor ki ne kadar zam yapılırsa yapılsın Avrupa ülkelerine yaklaşamayacağız. Biz değil, vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamaları böyle diyor.
Bingöl, 2016-2024 yılları arasında Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki asgari ücret artışını karşılaştırdı. Avrupa ülkelerinde yüzde 400’ü bulan artışların yanında Türkiye yüzde 6,8 oranında kaldı.
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Gözler asgari ücrete yapılacak 2025 maaş zammına çevrildi. 1 Ocak 2025'e kadar gündemimizde asgari ücret olacak. Ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken yeni bir hesaplama yapıldı.
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Bu kez hesaplama vergi uzmanı Ozan Bingöl'den geldi. Asgari ücrete yapılacak zam hesaplaması değil, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'deki asgari ücret artışına dair bir hesaplama...
Bingöl, 2016-2024 yılları arasında yapılan asgari ücret artışlarını Avrupa ülkeleriyle kıyasladı.
Ülkelerin 2016-2024 arasında asgari ücret artışları şöyle oldu:
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Sırbistan: % 136.5
Slovakya: % 85.2
Türkiye: % 6.8
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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