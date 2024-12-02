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Emekli Maaş Zammında Kritik Gün: 2025 Zammında Tahmin Edilen Senaryo

Emekli Maaş Zammında Kritik Gün: 2025 Zammında Tahmin Edilen Senaryo

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 12:40

Yarın (3 Aralık Salı) emekli maaşları için kritik gün. Emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak belli oluyor. Şu ana kadar 4 veri açıklandı yarın ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylecek 5 aylık veri belirlenmiş olacak ve zam oranı büyük oranda şekillenecek. 

Öte yandan AA Finans Anketi de açıklandı. 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45.07 oldu. Bu veriler baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Takvim’den Çığıl Ön Yener, verileri değerlendirerek beklenen zam oranlarını paylaştı.

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Asgari ücretli gibi emekliler de ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Şimdiye kadar dört ayın verisi belli oldu.

Asgari ücretli gibi emekliler de ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Şimdiye kadar dört ayın verisi belli oldu.

Emekli maaşı için beklenen beşinci veri yarın (3 Aralık Salı) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Yarın açıklanacak kasım ayı enflasyon verisiyle emekli maaş zammı büyük oranda şekillenecek. 

TÜİK’in 6 aylık enflasyon verileri şöyle:

  • Temmuz enflasyonu yüzde 3,23.

  • Ağustos enflasyonu yüzde 2,47. 

  • Eylül enflasyonu yüzde 2,97. 

  • Ekim enflasyonu yüzde 2,88.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahminle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 15.45 olacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahminle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 15.45 olacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon oranı yüzde 44.81 olarak çıkmıştı. Eğer bu senaryo gerçekleşirle emekli zammı yüzde 16.09 olacak.

AA Finans’ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 oldu. AA Finans anketi senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 Ocak ayında yüzde 16.31 zam görünüyor.

AA Finans’ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 oldu. AA Finans anketi senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 Ocak ayında yüzde 16.31 zam görünüyor.

Takvim’den Çığıl Ön Yener, veriler ışığında emekliye zam senaryolarını derledi. Yüzde 16.31 zam senaeyosuna göre emekli maaşları ne kadar olacak?

Takvim’den Çığıl Ön Yener, veriler ışığında emekliye zam senaryolarını derledi. Yüzde 16.31 zam senaeyosuna göre emekli maaşları ne kadar olacak?

Kaynak

Yüzde 16.31 zam senaryosuna göre maaşlar:

Yüzde 16.31 zam senaryosuna göre maaşlar:

•Maaş: 12 bin 500 TL.

•Zamlı Oran: 14 bin 538 TL.

•Maaş: 13 bin TL.

•Zamlı Oran: 15 bin 120 TL.

•Maaş: 14 bin TL.

•Zamlı Oran: 16 bin 283 TL.

Maaş15 bin TL.

Zamlı Oran: 17 bin 446 TL.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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