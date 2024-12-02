Emekli Maaş Zammında Kritik Gün: 2025 Zammında Tahmin Edilen Senaryo
Yarın (3 Aralık Salı) emekli maaşları için kritik gün. Emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak belli oluyor. Şu ana kadar 4 veri açıklandı yarın ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylecek 5 aylık veri belirlenmiş olacak ve zam oranı büyük oranda şekillenecek.
Öte yandan AA Finans Anketi de açıklandı. 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45.07 oldu. Bu veriler baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Takvim’den Çığıl Ön Yener, verileri değerlendirerek beklenen zam oranlarını paylaştı.
Asgari ücretli gibi emekliler de ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Emekli maaşları 6 aylık enflasyon verileriyle belirleniyor. Şimdiye kadar dört ayın verisi belli oldu.
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 44 olarak açıklamıştı. Bu tahminle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 15.45 olacağı öngörülüyor.
AA Finans’ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği kasım ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45.07 oldu. AA Finans anketi senaryosunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2025 Ocak ayında yüzde 16.31 zam görünüyor.
Takvim’den Çığıl Ön Yener, veriler ışığında emekliye zam senaryolarını derledi. Yüzde 16.31 zam senaeyosuna göre emekli maaşları ne kadar olacak?
Yüzde 16.31 zam senaryosuna göre maaşlar:
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