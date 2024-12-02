Emekli Maaş Zammında Kritik Gün: 2025 Zammında Tahmin Edilen Senaryo

Yarın (3 Aralık Salı) emekli maaşları için kritik gün. Emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak belli oluyor. Şu ana kadar 4 veri açıklandı yarın ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylecek 5 aylık veri belirlenmiş olacak ve zam oranı büyük oranda şekillenecek.

Öte yandan AA Finans Anketi de açıklandı. 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45.07 oldu. Bu veriler baz alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklisine ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Takvim’den Çığıl Ön Yener, verileri değerlendirerek beklenen zam oranlarını paylaştı.