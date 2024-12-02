Bakan Işıkhan'dan Milyonlarca Çalışanı Umutlandıran Asgari Ücret Açıklaması

Asgari ücret maratonu 10 Aralık'ta başlayacak. Milyonlarca çalışan yeni yıla asgari ücret zammıyla girecek. Zamma geri sayım başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni açıklamalarda bulundu. Ekonomim'e konuşan Işıkhan'ın açıklamaları çalışanları umutlandıracak nitelikte.

2024 asgari ücretinin 2023’e göre yüzde 49 artışla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” diye konuştu.

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