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Bakan Işıkhan'dan Milyonlarca Çalışanı Umutlandıran Asgari Ücret Açıklaması

Bakan Işıkhan'dan Milyonlarca Çalışanı Umutlandıran Asgari Ücret Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 10:44

Asgari ücret maratonu 10 Aralık'ta başlayacak. Milyonlarca çalışan yeni yıla asgari ücret zammıyla girecek. Zamma geri sayım başlarken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni açıklamalarda bulundu. Ekonomim'e konuşan Işıkhan'ın açıklamaları çalışanları umutlandıracak nitelikte.

2024 asgari ücretinin 2023’e göre yüzde 49 artışla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” diye konuştu. 

Kaynak

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Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını bekliyor. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve böylece maraton başlamış olacak. Asgari ücret maratonu 1 ay sürecek.

Milyonlarca çalışan 2025 asgari ücret zammını bekliyor. 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve böylece maraton başlamış olacak. Asgari ücret maratonu 1 ay sürecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişi 2025 asgari ücret zammını belirleyecek. Kurul, 31 Aralık'a kadar nihai kararını açıklayacak.

Komisyonda zam pazarlığının en düşük 24 bin TL'den başlanması bekleniyor. Asgari ücret zammı şu anda tam bir sır olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi.

Komisyonda zam pazarlığının en düşük 24 bin TL'den başlanması bekleniyor. Asgari ücret zammı şu anda tam bir sır olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklamalar geldi.

Ekonomim'e konuşan Bakan Işıkhan, yine çalışanı 'enflasyona ezdirmeme' vurgusu yaptı.

Ekonomim'e konuşan Bakan Işıkhan, yine çalışanı 'enflasyona ezdirmeme' vurgusu yaptı.

“2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunu 10 Aralık'ta topluyoruz. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz.” 

Kaynak

Işıkhan, 2024 asgari ücretine 2023’e göre yüzde 49 artış yapıldığını hatırlatması akıllara “Asgari ücrete yüzde 50 zam mı gelecek?” sorusunu getirdi.

Işıkhan, 2024 asgari ücretine 2023’e göre yüzde 49 artış yapıldığını hatırlatması akıllara “Asgari ücrete yüzde 50 zam mı gelecek?” sorusunu getirdi.

2024 asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. 2002 yılında ise asgari ücret 184.25 liraydı.

"2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi."

"2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 309’luk artış gerçekleştirildi. Ekim 2024 itibariyle 2002 yılına göre 2024 yılında reel olarak yüzde 212’lik artış gerçekleştirildi."

'Özellikle son 3 yıldır asgari ücreti enflasyon oranının hayli üzerinde artırarak vatandaşımızın yanında olduk.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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