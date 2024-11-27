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Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara Asgari Ücret Zammının Başlayacağı Oranı Açıkladı

Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara Asgari Ücret Zammının Başlayacağı Oranı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.11.2024 - 12:56

Asgari ücret maratonu başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 asgari ücrete dair dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapmış ve aralık ayında resmi sürecin başlayacağını dile getirmişti. 

Kulislerde konuşulan zam oranlarının yanı sıra bir tahmin de Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi. Sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım yapan Kara, asgari ücret pazarlığının başlayacağı oranı duyurdu.

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2025 asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağına dair kulisler de hareketlendi.

2025 asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağına dair kulisler de hareketlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulunmuştu. Işıkhan, resmi sürecin aralık ayının ilk ya da ikinci haftasına başlayacağını dile getirmişti.

Asgari ücrete beklenilen en düşük zam oranı yüzde 25’ti ancak geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları beklentileri yükseltti.

Asgari ücrete beklenilen en düşük zam oranı yüzde 25’ti ancak geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları beklentileri yükseltti.

Erdoğan, “Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.” demişti.

Bir tahmin de Merkez Bankası eski başekonomisti ve iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi.

Bir tahmin de Merkez Bankası eski başekonomisti ve iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi.

"Yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum..."

"Yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum..."
twitter.com

'Yıl sonu itibarıyla asgari ücretin açlık sınırının %28 altında kalacağını tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılın ücret artışı belirlenirken bu oran taban olacaktır.'

Prof. Kara'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar şöyle:

Prof. Kara'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar şöyle:
twitter.com

'Yüksek enflasyon, alım gücünü hızla eritiyor; asgari ücret artışları ise yalnızca günü kurtarmaya yönelik. Döviz kuru ve gıda enflasyonu kontrol edilemiyor, halkın temel ihtiyaçları karşılanamaz hale geliyor. İktidar, geçici çözümlerle sorunları örtmeye çalışsa da halkın cebindeki erimeyi durduramıyor. Fahiş kira artışları, asgari ücretle çalışanların ev bulmasını imkânsız hale getirdi.'

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'Artık herkesin anlaması gereken gerçek fotoğrafı görmesi gereken durum; hükumet vatandaşın refahı için değil, kendi ve yandaşlarının şatafat hayatı devam etmesi için ekonomi ile mücadele veriyor.. Bu mücadele de esas gelir kaynağı da vatandaştır.'

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twitter.com

'Grafiğe göre Asgari ücret sadece 2023 yılındaki zam sonrası açlık sınırının üstüne çıkmış gözüküyor. Diğer yıllar zam sonrası endeksi ancak yakalabilmiş.

Buna göre zam oranını %30 seviyesinde beklemek mantıklı olacaktır.'

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twitter.com

'Önümüzdeki sene muhabbeti nedir bu senenin enflasyonu neyse ona göre versin 1 senedir zaten zam yok.hakkım haram zıkkım olsun  kimin parmağı varsa iki yakası bir araya gelmez inşallah.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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