Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara Asgari Ücret Zammının Başlayacağı Oranı Açıkladı
Merkez Bankası Eski Başekonimisti Hakan Kara Asgari Ücret Zammının Başlayacağı Oranı Açıkladı
Asgari ücret maratonu başlıyor. Milyonlarca çalışanın beklediği 2025 asgari ücrete dair dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapmış ve aralık ayında resmi sürecin başlayacağını dile getirmişti.
Kulislerde konuşulan zam oranlarının yanı sıra bir tahmin de Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi. Sosyal medya hesabı X’ten bir paylaşım yapan Kara, asgari ücret pazarlığının başlayacağı oranı duyurdu.
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2025 asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Mevcutta 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacağına dair kulisler de hareketlendi.
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Asgari ücrete beklenilen en düşük zam oranı yüzde 25’ti ancak geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları beklentileri yükseltti.
Bir tahmin de Merkez Bankası eski başekonomisti ve iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan geldi.
"Yüzde 28 altında kalacağını tahmin ediyorum..."
Prof. Kara'nın paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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