Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücrette En Yüksek Rakam Belli Oldu
Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücrette En Yüksek Rakam Belli Oldu
Türkiye’de milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretin belli olmasına artık sayılı zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceklerini belirterek “Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” demişti.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıların ardından nihai kararını da açıklayacak.
Peki asgari ücrette masadaki rakamlar ne? 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte herkesin merakla beklediği asgari ücret rakamında pazarlık edilecek rakamlar…
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Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücret rakamı için işçi ve iş veren görüşmeleri Aralık ayının ilk hastasında başlayacak.
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Aralık ayı boyunca 4 kez bir araya gelecek olan işçi v e iş veren temsilcileri bu görüşmelerin ardından nihai karara varacak ve herkesin merakını giderecek açıklama Bakan Vedat Işıkhan’dan gelecek.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar için masada çeşitli formüller bulunuyor.
17 bin 2 lira olan asgari ücret, Merkez Bankasının yüzde 44’lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lira, TCMB’nin 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21’lik zam yapıldığında 20 bin 572 lira, 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gerçekleştiğinde ise 21 bin 422 lira olacak.
Yine, asgari ücret, yüzde 30 zam yapılması hâlinde 22 bin 102 liraya, yüzde 35 zam yapıldığında 22 bin 502 liraya, yüzde 40 zam yapılması durumunda 23 bin 802 liraya yükselecek.
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Orta Vadeli Program’da yer alan enflasyon hedefi ise yüzde 41,5. Eğer bu oranda zam uygulanırsa asgari ücret 24 bin lirayı aşacak. OVP’deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılması hâlinde ise ücret 19 bin 977 lira seviyelerinde olacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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