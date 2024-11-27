Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Milyonlarca Kişinin Beklediği Asgari Ücrette En Yüksek Rakam Belli Oldu

Türkiye’de milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücretin belli olmasına artık sayılı zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceklerini belirterek “Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” demişti.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıların ardından nihai kararını da açıklayacak.

Peki asgari ücrette masadaki rakamlar ne? 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? İşte herkesin merakla beklediği asgari ücret rakamında pazarlık edilecek rakamlar…