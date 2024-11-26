Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Görüşmeleri İçin Açıklama: Tarih Verdi
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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Görüşmeleri İçin Açıklama: Tarih Verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında uygulanacak asgari ücrete ilişkin 'Aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz' ifadelerini kullandı.
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Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Geçtiğimiz yıl ilk toplantı 11 Aralık'ta yapılmıştı. Komisyon, bu yıl da Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftasında toplanacak.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ilişkin tarih mesajı da bugün geldi.
Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni asgari ücretin tespiti ile ilgili çalışmaların sorulması üzerine Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz. Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız" yanıtını verdi.
Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Asgari ücret son olarak geçen yıl yapılan zamla 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Hükümet tüm tepkilere rağmen asgari ücrete ara zam vermeye yanaşmamıştı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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