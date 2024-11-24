Starbucks'ın Büyük Fiyaskosu: Eleştiri Yağmuruna Uğrayan Kahve Serisi Menüden Çıkarıldı
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Starbucks'ın Büyük Fiyaskosu: Eleştiri Yağmuruna Uğrayan Kahve Serisi Menüden Çıkarıldı
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Starbucks kahveyi zeytinyağı ile buluşturduğu ürünü 'Oleato'dan çabuk vazgeçti.
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'Oleato', Starbucks'ı bir dünya markası haline getiren eski CEO Howard Schultz'ın buluşuydu. Ürün, her gün bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketen Schultz’un Starbucks’ın içecek ekibinden zeytinyağlı bir kahve geliştirmelerini istemesiyle ortaya çıkmıştı.
İçeceklerin menüden kaldırıldığı haberini ise ilk olarak Bloomberg duyurdu.
Şirket, zeytinyağlı kahvenin sağlıklı olduğu ve farklı bir lezzet deneyimi sunduğu yönünde pazarlama yapmıştı. Ancak müşteriler, bu yeni lezzeti tam olarak benimsemedi.
'Oleato'ya yönelik sosyal medyada yer alan kötü yorumlar gündem olmuştu.
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Starbucks'ın 'Oleato' serisine ilişkin bir başka kötü yorum 👇🏻
CNBC'nin aktardığına göre ise Çin, İtalya ve Japonya’daki kafelerde Oleato içeceği servis edilmeye devam edilecek.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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