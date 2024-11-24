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Starbucks'ın Büyük Fiyaskosu: Eleştiri Yağmuruna Uğrayan Kahve Serisi Menüden Çıkarıldı

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Starbucks'ın Büyük Fiyaskosu: Eleştiri Yağmuruna Uğrayan Kahve Serisi Menüden Çıkarıldı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
24.11.2024 - 19:36 Son Güncelleme: 24.11.2024 - 19:39

Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, müşterilerin ilgisini çekmeyen zeytinyağlı içecek serisi 'Oleato'yu menüden kaldırma kararı aldı. Starbucks'ın İtalya'dan ilham alarak geliştirdiği bu ürün, ABD'deki müşterilerin pek ilgisini çekmeyince ve oldukça kötü yorumlar alınca ömrü kısa oldu. 

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Starbucks kahveyi zeytinyağı ile buluşturduğu ürünü 'Oleato'dan çabuk vazgeçti.

Starbucks kahveyi zeytinyağı ile buluşturduğu ürünü 'Oleato'dan çabuk vazgeçti.

'Oleato', Starbucks'ı bir dünya markası haline getiren eski CEO Howard Schultz'ın buluşuydu. Ürün, her gün bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketen Schultz’un Starbucks’ın içecek ekibinden zeytinyağlı bir kahve geliştirmelerini istemesiyle ortaya çıkmıştı.

'Oleato', Starbucks'ı bir dünya markası haline getiren eski CEO Howard Schultz'ın buluşuydu. Ürün, her gün bir çorba kaşığı zeytinyağı tüketen Schultz’un Starbucks’ın içecek ekibinden zeytinyağlı bir kahve geliştirmelerini istemesiyle ortaya çıkmıştı.

Starbucks, ilk olarak İtalya'da, ardından 2023 baharında Güney Kaliforniya'daki mağazalarda seriyi piyasaya sürmüştü. 

İçeceklerin menüden kaldırıldığı haberini ise ilk olarak Bloomberg duyurdu.

İçeceklerin menüden kaldırıldığı haberini ise ilk olarak Bloomberg duyurdu.

Kaynak: Bloomberg

Şirket, zeytinyağlı kahvenin sağlıklı olduğu ve farklı bir lezzet deneyimi sunduğu yönünde pazarlama yapmıştı. Ancak müşteriler, bu yeni lezzeti tam olarak benimsemedi.

Şirket, zeytinyağlı kahvenin sağlıklı olduğu ve farklı bir lezzet deneyimi sunduğu yönünde pazarlama yapmıştı. Ancak müşteriler, bu yeni lezzeti tam olarak benimsemedi.

'Oleato'ya yönelik sosyal medyada yer alan kötü yorumlar gündem olmuştu.

'Oleato'ya yönelik sosyal medyada yer alan kötü yorumlar gündem olmuştu.
twitter.com

'Şimdiye kadar midem guruldadı ve boğazım yandı. Zeytinyağı olup olmadığından emin değilim.'

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Starbucks'ın 'Oleato' serisine ilişkin bir başka kötü yorum 👇🏻

Starbucks'ın 'Oleato' serisine ilişkin bir başka kötü yorum 👇🏻
twitter.com

Starb'ın o oleato içeceği midemi konuşturuyor.

CNBC'nin aktardığına göre ise Çin, İtalya ve Japonya’daki kafelerde Oleato içeceği servis edilmeye devam edilecek.

CNBC'nin aktardığına göre ise Çin, İtalya ve Japonya’daki kafelerde Oleato içeceği servis edilmeye devam edilecek.

Kaynak: CNBC

İçeceğin menüden çıkarılması ayrıca yeni CEO Brian Niccol’un 'menüleri sadeleşme' stratejisiyle de uyumlu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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