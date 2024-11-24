Francis Ngannou, Tom Aspinall, Jon Jones: UFC Ağır Sıklette İşler Karıştı!

UFC'nin en prestijli kategorisi olan ağır sıklette şampiyonluk yarışı kızışıyor. 2022'nin sonunda Francis Ngannou'nun boks dünyasında şansını denemek için MMA'den ayrılmasıyla sıklette bir anda dengeler değişti. On yıl boyunca hafif ağır sıklette hüküm süren Jon Jones, geçen yılın başlarında yeniden UFC ağır sıklet şampiyonluk kemerini taktı. Bu dönemde, ağır sıklette Tom Aspinall'in yükselişi ve geçici kemeri alması ise oldukça dikkat çekti. Tüm bunlara bir de Ngannou'nun UFC'ye geri dönüşü eklenince ağır sıklette oldukça iddialı bir tablo ortaya çıktı. Peki kim bu mücadeleden galip çıkacak?