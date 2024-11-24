Francis Ngannou, Tom Aspinall, Jon Jones: UFC Ağır Sıklette İşler Karıştı!
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Francis Ngannou, Tom Aspinall, Jon Jones: UFC Ağır Sıklette İşler Karıştı!
UFC'nin en prestijli kategorisi olan ağır sıklette şampiyonluk yarışı kızışıyor. 2022'nin sonunda Francis Ngannou'nun boks dünyasında şansını denemek için MMA'den ayrılmasıyla sıklette bir anda dengeler değişti. On yıl boyunca hafif ağır sıklette hüküm süren Jon Jones, geçen yılın başlarında yeniden UFC ağır sıklet şampiyonluk kemerini taktı. Bu dönemde, ağır sıklette Tom Aspinall'in yükselişi ve geçici kemeri alması ise oldukça dikkat çekti. Tüm bunlara bir de Ngannou'nun UFC'ye geri dönüşü eklenince ağır sıklette oldukça iddialı bir tablo ortaya çıktı. Peki kim bu mücadeleden galip çıkacak?
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Ağır sıklet, çoğu zaman dövüş sporlarının en gözde kategorisi. Ancak son yıllarda boksun ağır sıkletinde yaşanan gelişmelerin aksine, UFC'nin ağır sıkleti büyük bir değişim içinde.
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2021 yılında Stipe Miocic'in UFC şampiyonluğunun Francis Ngannou tarafından elinden alınmasıyla, bu kategori heyecan verici ellere geçmiş gibi görünüyordu.
Ancak 2022'nin sonunda Ngannou, boks dünyasında şansını denemek için MMA'den ayrılınca işler biraz sarpa sardı.
Bu boşluğu doldurmak için, on yıl boyunca hafif ağır sıklette hüküm süren Jon Jones, ağır sıklete geçerek geçen yılın başlarında UFC kemerini taktı. Ancak bu, Jones'un beş yıldaki tek maçı olacaktı.
Bu dönemde, ağır sıklette Tom Aspinall'in yükselişi ise oldukça dikkat çekti. 31 yaşındaki ünlü dövüşçü şu anda UFC'nin ağır sıkletinin geçici şampiyonu.
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Miocic'in unvanını kaybetmesinden bu yana Aspinall, beş kez dövüşüp hepsini ilk rauntta kazandı.
Gerçek şampiyon Jones ise bir buçuk yıldan uzun bir süre sonra UFC 309'da Miocic'i yenerek gösterişli bir dönüşe imza attı.
Ngannou'nun da denkleme geri girmesiyle birlikte ise ağır sıklette işler oldukça heyecan verici hale gelmiş duruma gözüküyor.
Peki sizce UFC'de ağır sıklet kemerini en çok kim hak ediyor?
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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