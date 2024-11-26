Özgür Aybaş Duyurdu: Asgari Ücretten Önce Sigara ve Alkole Zam Geliyor

Asgari ücret görüşmeleri, önümüzde ay başlayacak ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Türkiye’de birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammından önce bazı ürüne zam yapıldığı iddia ediliyordu. Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da hem sigaraya hem de alkole zam yapılacağını açıkladı.