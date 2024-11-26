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Özgür Aybaş Duyurdu: Asgari Ücretten Önce Sigara ve Alkole Zam Geliyor

Özgür Aybaş Duyurdu: Asgari Ücretten Önce Sigara ve Alkole Zam Geliyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.11.2024 - 18:44

Asgari ücret görüşmeleri, önümüzde ay başlayacak ve 2025 yılında uygulanacak asgari ücret belli olacak. Türkiye’de birçok çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammından önce bazı ürüne zam yapıldığı iddia ediliyordu. Son olarak Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da hem sigaraya hem de alkole zam yapılacağını açıkladı.

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Özgür Aybaş’ı paylaşımına göre, alkollü içkilere yüzde 20 ile 28 arasında zam gelmesi bekleniyor.

Özgür Aybaş’ı paylaşımına göre, alkollü içkilere yüzde 20 ile 28 arasında zam gelmesi bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaşımı 👇

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Özgür Aybaş, ayrıca sigaraya da zam geleceğini iddia etti ancak sigara zammı için oran belirtmedi.

Özgür Aybaş, ayrıca sigaraya da zam geleceğini iddia etti ancak sigara zammı için oran belirtmedi.

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👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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