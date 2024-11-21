2025 Asgari Ücret Zammı Belli Olmadan Raflara Yüzde 30 Zam Geldi
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2025 Asgari Ücret Zammı Belli Olmadan Raflara Yüzde 30 Zam Geldi
Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam merakla bekleniyor. Şubat 2025 itibarıyla milyonlarca çalışan yeni zamlı maaşlarını alacak. Ancak yapılacak zam fırsatçıları da harekete geçirdi. Daha yeni yıl gelmeden, zam belli olmadan esnafın etiketleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. TV100’de yer alan habere göre Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Asgari ücret daha belli olmadan fiyatlara yüzde 20-30 zam geldi” diye konuştu.
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Asgari ücret zammı 2025 Ocak ayında belli olacak. Yeni maaşlı zamlar ise şubat ayında cebimize girmeye başlayacak. Ancak asgari ücrete yapılacak zam şu an sadece tahminlerden ibaret.
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17 bin 2 lira olan asgari ücretin önümüzdeki yıl ne kadar olacağı henüz belli olmazken zam yapılmadan fırsatçılar harekete geçti.
Mynet'in TV100’den aktardığı habere göre Tüketici Konfederasyon (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, zam gelmeden market raflarına yüzde 20-30 oranında zam geldiğini belirtti. Ağaoğlu, bunu “Fırsatçılık” olarak yorumladı.
Bir esnaf ise zamlı maaş öncesi etiketlerin değişmeye başladığını söyledi. Ete yüzde 30 zam geldiğini belirten esnaf, et üreticilerinin yeni bir zam daha gelebileceğini belirttiğini ifade etti.
Ağaoğlu, fiyat artışına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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