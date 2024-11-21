2025 Asgari Ücret Zammı Belli Olmadan Raflara Yüzde 30 Zam Geldi

Asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zam merakla bekleniyor. Şubat 2025 itibarıyla milyonlarca çalışan yeni zamlı maaşlarını alacak. Ancak yapılacak zam fırsatçıları da harekete geçirdi. Daha yeni yıl gelmeden, zam belli olmadan esnafın etiketleri de yavaş yavaş değişmeye başladı. TV100’de yer alan habere göre Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Asgari ücret daha belli olmadan fiyatlara yüzde 20-30 zam geldi” diye konuştu.