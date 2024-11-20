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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ucuz Et İçin Talimat Verdi: Büyükbaş Hayvan İthal Edilecek
Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Maaş zamlarıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Brezilya'dan katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dönen Erdoğan'a maaş zammı soruldu.
Erdoğan, “Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.
Öte yandan Erdoğan, ucuz et için büyükbaş hayvan talimatı verdiğini söyledi.
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