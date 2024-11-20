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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ucuz Et İçin Talimat Verdi: Büyükbaş Hayvan İthal Edilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ucuz Et İçin Talimat Verdi: Büyükbaş Hayvan İthal Edilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 14:39

Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Maaş zamlarıyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Brezilya'dan katıldığı G20 Liderler Zirvesi'nden dönen Erdoğan'a maaş zammı soruldu. 

Erdoğan, “Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

Öte yandan Erdoğan, ucuz et için büyükbaş hayvan talimatı verdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın politikalarından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan çıkışına dair bir dizi konu hakkında soruları yanıtlayan Erdoğan, maaş zamlarına da değindi.

2025'te maaş zammı belli olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yeni yılda zam yapılacak. Zamma dair son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Erdoğan, uçakta kendisine sorulan maaş zammı sorusuna yanıt verdi.

2025'te maaş zammı belli olacak. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yeni yılda zam yapılacak. Zamma dair son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak. Erdoğan, uçakta kendisine sorulan maaş zammı sorusuna yanıt verdi.

Erdoğan, geçen senelerde yapılan maaş zamlarını hatırlatarak, “Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik” dedi.

Erdoğan, geçen senelerde yapılan maaş zamlarını hatırlatarak, “Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik” dedi.

“Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları söyledi:

“Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi.”

“Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim.”

“Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim.”

Öte yandan Erdoğan, vatandaşın kırmızı ete rahat şekilde ulaşması için talimat verdiğini aktardı. 

Erdoğan, 'Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. 

Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız.' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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