Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin Öcalan Çıkışı Soruldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin Öcalan Çıkışı Soruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılmıştı. Erdoğan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışına dair de konuştu. “Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur” diyen Erdoğan, “Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan Türkiye’ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği Abdullah Öcalan çıkışı ve ardından Bahçeli'yle yaptığı görüşme soruldu
"Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam."
Erdoğan’a sorulan bir diğer soru ise Donald Trump’ın politikaları oldu: “Biz Sayın Trump'ın savaşları bitirme söylemine inanmak istiyor, bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz.”
Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin gerçekleştirdiği konserler de soruldu. Erdoğan’ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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