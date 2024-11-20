onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin Öcalan Çıkışı Soruldu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli'nin Öcalan Çıkışı Soruldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 13:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılmıştı. Erdoğan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan çıkışına dair de konuştu. “Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur” diyen Erdoğan, “Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan Türkiye’ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan Türkiye’ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği Abdullah Öcalan çıkışı ve ardından Bahçeli'yle yaptığı görüşme soruldu

Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda Meclis kürsüsünde gerçekleştirdiği Abdullah Öcalan çıkışı ve ardından Bahçeli'yle yaptığı görüşme soruldu

'Geçen hafta da Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşme diğerlerinden biraz daha önemliydi. Sayın Devlet Bahçeli’nin terörist başı çıkışının ardından yaptığınız ilk görüşme oldu. Öncelikle bu konuyu nasıl ele aldınız ve bununla birlikte umut hakkıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?'

Erdoğan'ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

'Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı’nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri “Cumhur İttifakı bölündü, çatladı” gibi iddiaları ileri sürüyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, 'al gülüm, ver gülüm' düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil.'

👇🏻👇🏻👇🏻

"Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam."

"Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam."

Cumhur İttifakı'nın 'gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş' bir ittifak olduğunu belirten Erdoğan, 'Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu' dedi ve ekledi:

'Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı’ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır. Özellikle ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı. Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık.'

Erdoğan’a sorulan bir diğer soru ise Donald Trump’ın politikaları oldu: “Biz Sayın Trump'ın savaşları bitirme söylemine inanmak istiyor, bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz.”

Erdoğan’a sorulan bir diğer soru ise Donald Trump’ın politikaları oldu: “Biz Sayın Trump'ın savaşları bitirme söylemine inanmak istiyor, bu yönde adımlar atmasını bekliyoruz.”

“Trump örneğin Türkiye karşıtı bir Dışişleri Bakanı tavsiye etti. NATO için, Türkiye için ya da dünya için endişelenmeli miyiz?” sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

'İlişkilerimizi ön yargılar üzerine inşa edemeyiz. Burada çok dikkatli, çok hassas olmamız lazım. Seçilmiş Başkan Donald Trump her ne kadar savaşları bitireceğini söylese de yeni döneme ilişkin şimdiden yorum yapmak için çok erken.'

Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin gerçekleştirdiği konserler de soruldu. Erdoğan’ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri’nin gerçekleştirdiği konserler de soruldu. Erdoğan’ın bu soruya yanıtı şöyle oldu:

“Biz konserlere karşı değiliz. Milletimiz belediyelerimize büyük bütçeler, kaynaklar sunuyor. Bu kaynakların çarçur edilmesi, yolsuzluklar yapılması ise konuyu adli boyuta taşır.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın