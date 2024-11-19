Tutuklu Bulunan Selahattin Demirtaş’tan Devlet Bahçeli’ye Mesaj: “Önce Beni Serbest Bırakın”
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Tutuklu Bulunan Selahattin Demirtaş’tan Devlet Bahçeli’ye Mesaj: “Önce Beni Serbest Bırakın”
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Kapalı Cezaevi’nde avukatlarıyla yaptığı görüşme sonrasında açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’a seslenen Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunan Demirtaş, “Önce beni cezaevinden çıkarın, cezaevinin kapısında sorunu konuşalım” dedi. Demirtaş, Kürt sorununun çözümü için tüm toplumun sürece katkı vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
İşte Selahattin Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalar…
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Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, avukatları Sıdkı Zilan ve Mahmud Koyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Görüşme sonrasında Rudaw’a konuşan avukatlar, Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarını paylaştı.
Avukat Sıdkı Zilan, Demirtaş’ın yeni çözüm sürecinde ne devletin ne de AK Parti’nin kendisiyle doğrudan görüşme yapmadığını dile getirdiğini aktardı.
Zilan, Demirtaş'ın sürece dahil olabilmesi için önce serbest bırakılması gerektiğine inandığını Demirtaş'ın bu konuyu cezaevi kapısı dışında konuşmak istediğini sözlerine ekledi.
Zıdkı Zilan’ın aktardığına göre; Demirtaş Kandil ile görüşmelere ilişkin ise “Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Toplumun tüm katmanları sürece dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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