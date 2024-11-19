Özgür Özel “Kılıçdaroğlu - İmamoğlu” Sorusu Soran ATV Muhabirine Sert Çıkıştı: “Pazara Git ATV”
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Özgür Özel “Kılıçdaroğlu - İmamoğlu” Sorusu Soran ATV Muhabirine Sert Çıkıştı: “Pazara Git ATV”
Bugün gözler CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Özgür Özel’in üstündeydi. Gazete Duvar adlı sayfa Özel’in ATV muhabirine cevap verdiği anları paylaştı. Muhabir Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir soru yöneltmişti ancak Özel’den yanıt açık ve net oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.
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Toplantının ardından ATV muhabiri Özgür Özel’e Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu hakkındaki sorusunu yöneltmek istemişti.
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Ancak Özgür Özel’in muhabire tek yanıtı “Pazara git ATV” demek oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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