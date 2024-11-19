Özgür Özel “Kılıçdaroğlu - İmamoğlu” Sorusu Soran ATV Muhabirine Sert Çıkıştı: “Pazara Git ATV”

Bugün gözler CHP grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yapan Özgür Özel’in üstündeydi. Gazete Duvar adlı sayfa Özel’in ATV muhabirine cevap verdiği anları paylaştı. Muhabir Özel’e Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’yla ilgili bir soru yöneltmişti ancak Özel’den yanıt açık ve net oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündeme geldi.

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