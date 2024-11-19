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Özgür Özel'den "Atatürk'ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenlere Destek: "Teğmenlere Kılıç Töreni Yaptıracağız"

Özgür Özel'den "Atatürk'ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenlere Destek: "Teğmenlere Kılıç Töreni Yaptıracağız"

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 15:19

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30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atıp kılıç çatan genç teğmenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve ihraç süreciyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama Gülen'in askerlerinin neler yaptığını gördük. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin vatan borcudur, millet borcudur. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız, Recep Tayyip Erdoğan bu teğmenleri atma, yapma. Günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin, o kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber yemin töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye ayıracağız.' dedi.

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30 Ağustos'ta düzenlenen yemin töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." sloganı atan teğmenler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası başlayan soruşturmada 2 teğmen ve 3 komutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

30 Ağustos'ta düzenlenen yemin töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." sloganı atan teğmenler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrası başlayan soruşturmada 2 teğmen ve 3 komutan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Teğmenlerin disipline sevk edilmesine partisinin grup toplantısında tepki gösteren CHP Genel başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Biz iktidar olunca böyle haksızlıkla atılan kim olursa onu alırız. Şunu söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan... Atma, yapma. Atarsan, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin, o kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber yemin töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye ayıracağız." dedi.

Teğmenlerin disipline sevk edilmesine partisinin grup toplantısında tepki gösteren CHP Genel başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Biz iktidar olunca böyle haksızlıkla atılan kim olursa onu alırız. Şunu söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan... Atma, yapma. Atarsan, günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin, o kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber yemin töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye ayıracağız." dedi.

Açıklama sonrası toplantıda ayağa kalkan vekiller Özgür Özel'i ayakta alkışladı.

Açıklama sonrası toplantıda ayağa kalkan vekiller Özgür Özel'i ayakta alkışladı.

İşte Özel'in açıklamaları; 🎥

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Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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