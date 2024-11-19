Özgür Özel'den "Atatürk'ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenlere Destek: "Teğmenlere Kılıç Töreni Yaptıracağız"

30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atıp kılıç çatan genç teğmenlerle ilgili başlatılan soruşturma ve ihraç süreciyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Mustafa Kemal'in askerlerinden bu millete hiçbir zaman zarar gelmedi, gelmez. Ama Gülen'in askerlerinin neler yaptığını gördük. Mustafa Kemal'in askerlerine sahip çıkmak bu milletin vatan borcudur, millet borcudur. Biz bu teğmenlere sahip çıkacağız, Recep Tayyip Erdoğan bu teğmenleri atma, yapma. Günü geldiğinde şu yemin törenini göreceksin, o kararı verenler, o karara sessiz kalanlarla atılan teğmenlere hep beraber yemin töreni yaptıracağız. O karara sessiz kalanların hepsini emekliye ayıracağız.' dedi.