Attığı Son Adım Hayatını Kurtardı! Tavandan Düşen Eşinin Altında Kalmaktan Kurtuldu

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Antalya'da iş yerinin tavan arasında temizlik yapan bir şahıs, bastığı yerin kırılmasıyla birlikte yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. O sırada alt tarafta temizlik yapan kadın son anda kaçarak eşinin üstüne düşmesinden son anda kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının attığı son adım sayesinde kurtulduğu görüldü. Tavandan düşen adamın sağ ayağında kırık olduğu öğrenildi.
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Antalya Gazipaşa'da dükkanın tavanından su sızdığını fark eden işletme sahibi, temizlemek için asma tavanın arassına çıktı.
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Tavanda bastığı yerin kırılmasıyla birlikte 3 metre yükseklikten düşen adamın yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde tavanın kırılması sonrası adım atan kadının son anda kurtulduğu görüldü.
İşte o anlar; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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