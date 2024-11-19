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Dedelerle Birlikte Sobanın Yanında Oturup Fındık Yiyen Sincap İzleyenleri Tatlılık Krizine Soktu

Dedelerle Birlikte Sobanın Yanında Oturup Fındık Yiyen Sincap İzleyenleri Tatlılık Krizine Soktu

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
19.11.2024 - 11:22

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Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında bir köy evine giren sincap, dedelerle birlikte sobanın yanında oturup, tedirgin hareketlerle fındık yemeye başladı. Yanlarında fındık yiyen sincaba hayran hayran bakan dedelerin aralarında sohbet ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından alıntılandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yasal olması durumunda sincabı evde beslemek istediğini söyledi. 

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Bitlis Hizan'da bir köy evine giren sincap, sobanın yanında oturan dedelerin yanına gelerek fındık yemeye başladı.

Bitlis Hizan'da bir köy evine giren sincap, sobanın yanında oturan dedelerin yanına gelerek fındık yemeye başladı.

O anları kayda alınıp paylaşılan sincap kısa sürede sosyal medyada ünlü oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları 'tatlılık komasına' girdiklerini söyledi.

O anları kayda alınıp paylaşılan sincap kısa sürede sosyal medyada ünlü oldu. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları 'tatlılık komasına' girdiklerini söyledi.

İşte o görüntüler; 🎥

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