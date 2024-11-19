Dedelerle Birlikte Sobanın Yanında Oturup Fındık Yiyen Sincap İzleyenleri Tatlılık Krizine Soktu

Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında bir köy evine giren sincap, dedelerle birlikte sobanın yanında oturup, tedirgin hareketlerle fındık yemeye başladı. Yanlarında fındık yiyen sincaba hayran hayran bakan dedelerin aralarında sohbet ettiği görülürken, sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından alıntılandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yasal olması durumunda sincabı evde beslemek istediğini söyledi.