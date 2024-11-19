Mahsun Karaca Arkadaşı İçin Sabaha Kadar Ölü Geyik Aradığını Anlattı

Röportaj Adam videolarıyla tanınıp sinemada ve televizyonda da kendisini kanıtlayan Mahsun Karaca'nın ilginç bir özelliği var. Gittiği her yerde başına ilginç olaylar geliyor. İllegal Hayatlar 2'nin vizyona girişinin ardından soluğu ABD'de arkadaşının yanında alan ünlü komedyen, arkadaşının bir araç için aldığı yüksek krediyi iptal ettirmek için yaptıklarını anlattı.