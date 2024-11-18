Nikah Sırasında Annesinin İsmini Unutan Damat Salondakileri Güldürdü

Nikah törenleri, düğünler haliyle insanın heyecanlı olduğu yerler. Çünkü hayatınızda büyük bir adım atmanın eşiğinde oluyorsunuz. O yüzden gelin veya damadın ufak dalgınlıkları veya şaşkınlıkları normal karşılanabiliyor. Ancak burada uç bir örnekle karşı karşıyayız. Damat bey annesinin ismini karıştırdı ve salon kahkahalara boğuldu.
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Neyse ki imdada gelin hanım yetişti.
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İşte o görüntüler 📹
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