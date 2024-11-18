Nikah Sırasında Annesinin İsmini Unutan Damat Salondakileri Güldürdü

Nikah törenleri, düğünler haliyle insanın heyecanlı olduğu yerler. Çünkü hayatınızda büyük bir adım atmanın eşiğinde oluyorsunuz. O yüzden gelin veya damadın ufak dalgınlıkları veya şaşkınlıkları normal karşılanabiliyor. Ancak burada uç bir örnekle karşı karşıyayız. Damat bey annesinin ismini karıştırdı ve salon kahkahalara boğuldu.