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Nikah Sırasında Annesinin İsmini Unutan Damat Salondakileri Güldürdü

Nikah Sırasında Annesinin İsmini Unutan Damat Salondakileri Güldürdü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.11.2024 - 22:12

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Nikah törenleri, düğünler haliyle insanın heyecanlı olduğu yerler. Çünkü hayatınızda büyük bir adım atmanın eşiğinde oluyorsunuz. O yüzden gelin veya damadın ufak dalgınlıkları veya şaşkınlıkları normal karşılanabiliyor. Ancak burada uç bir örnekle karşı karşıyayız. Damat bey annesinin ismini karıştırdı ve salon kahkahalara boğuldu.

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Neyse ki imdada gelin hanım yetişti.

Neyse ki imdada gelin hanım yetişti.

İşte o görüntüler 📹

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