Robotlar Örgütlendi! Küçük Robotun "Eve Gidelim" Tavsiyesine Uyan 12 Robot İş Bıraktı

Çin'in Şanghay kentinde bir robot firmasında meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Başka bir firmanın ürettiği küçük robot, firmanın showroomunda duran diğer robotları iş bırakmaya ikna etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyük robotların yanına gelen küçük bir robot, onlarla iletişime geçerek, 'Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” diye sordu. Diğer robotlardan 'Benim bir evim yok' cevabını alan küçük robot, diğerlerini eve davet etti. Küçük robotun önerisini kabul eden 12 robot showroomu terk etti.