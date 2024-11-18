Robotlar Örgütlendi! Küçük Robotun "Eve Gidelim" Tavsiyesine Uyan 12 Robot İş Bıraktı

Çin'in Şanghay kentinde bir robot firmasında meydana gelen olay görenleri hayrete düşürdü. Başka bir firmanın ürettiği küçük robot, firmanın showroomunda duran diğer robotları iş bırakmaya ikna etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyük robotların yanına gelen küçük bir robot, onlarla iletişime geçerek, 'Fazla mesai mi yapıyorsunuz?” diye sordu. Diğer robotlardan 'Benim bir evim yok' cevabını alan küçük robot, diğerlerini eve davet etti. Küçük robotun önerisini kabul eden 12 robot showroomu terk etti.
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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde başka bir firmanın ürettiği küçük bir robot, yine bir robot üreticisinin showroomunda dolaşarak, bekleyen robotlarla iletişim kurdu.
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Robotlara "Fazla mesai mi yapıyorsunuz, neden eve gitmiyorsunuz?" gibi sorular soran küçük robot, firmanın ürettiği robotlardan "Benim bir evim yok." yanıtını aldı. Showroomdaki robotları evine davet ettikten sonra çıkışa doğru ilerleyen küçük robotun peşinden 12 robot geldi.
Sosyal medyada yapılan yorumlarda olayın sahte olduğu değerlendirilse de açıklama yapan firma yetkilileri olayın gerçekliğini doğruladı ve bunun bir test olduğunu dile getirdi. İşte o görüntüler; 🎥
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eylemci roboto bak hele sen işçi robotları gaza getirmiş 😂😂😂😂