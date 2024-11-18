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Dizi Aşkından Gerçek Aşka Dönüşen Partnerleri Birlikte Tahmin Edelim!

Dizi Aşkından Gerçek Aşka Dönüşen Partnerleri Birlikte Tahmin Edelim!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.11.2024 - 18:10

Dizilerde, filmlerde birlikte rol paylaşan partnerlerin zamanla gerçek bir aşk yaşadıklarına çok kez şahit oluyoruz. Her dizi aşkı gerçeğe dönecek gibi bir düşünce olmasa da fan kitlelerinin hala ayıramadığı ilişkileri de görüyoruz. Şimdiyse Onedio ekibi, gerçeğe dönen dizi aşklarını tahmin etmeye çalıştı. Bakalım sizin tahminleriniz nasıl olacak?

Buyurun detaylar 👇

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Bazı dizi aşkları ne yalan söyleyelim bizlerin de aklından çıkmıyor ve “Ah be ne kadar yakışıyorlardı” diyebiliyoruz.

Bazı dizi aşkları ne yalan söyleyelim bizlerin de aklından çıkmıyor ve “Ah be ne kadar yakışıyorlardı” diyebiliyoruz.

Hatta yapımcılar ve yönetmenler de bunun farkında olduğu için kimi partnerleri yeniden aynı projelerde görebiliyoruz.

Hatta yapımcılar ve yönetmenler de bunun farkında olduğu için kimi partnerleri yeniden aynı projelerde görebiliyoruz.

O zaman detaylara geçelim ve tahminleri alalım. 👇

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