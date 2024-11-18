Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstifasını İsteyen Demet Akalın Attığı Tweeti Sildi!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine 'laiklikle' ilgili yorumuyla damga vuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. X hesabından ateş püsküren ünlü şarkıcı, Yusuf Tekin'in istifasını beklediğini söylemiş, 'Korkunç' çıkışında bulunmuştu. Sosyal medyada tepki gösterdiği için bir kesim tarafından alkışlanan bir kesim tarafından da linçlenen Demet Akalın, attığı tweeti bir çırpıda sildi. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini bir kez daha çekti.