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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstifasını İsteyen Demet Akalın Attığı Tweeti Sildi!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstifasını İsteyen Demet Akalın Attığı Tweeti Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.11.2024 - 16:02

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine 'laiklikle' ilgili yorumuyla damga vuran Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e bir tepki de Demet Akalın'dan gelmişti. X hesabından ateş püsküren ünlü şarkıcı, Yusuf Tekin'in istifasını beklediğini söylemiş, 'Korkunç' çıkışında bulunmuştu. Sosyal medyada tepki gösterdiği için bir kesim tarafından alkışlanan bir kesim tarafından da linçlenen Demet Akalın, attığı tweeti bir çırpıda sildi. Demet Akalın'ın paylaşımını silmesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini bir kez daha çekti.

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Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri damga vurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözleri damga vurmuştu.

Ana muhalefeti hedef alarak "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" çıkışında bulunan Yusuf Tekin, sosyal medyada bir kesimin büyük tepkisini çekmişti.

Ana muhalefeti hedef alarak "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" çıkışında bulunan Yusuf Tekin, sosyal medyada bir kesimin büyük tepkisini çekmişti.

Kaçıranlar için Milli Eğitim Bakanı Tekin'in konuşmasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada tepkiler büyürken, Tekin'in cümlelerine öfke kusan isimlerden biri de Demet Akalın olmuştu.

Sosyal medyada tepkiler büyürken, Tekin'in cümlelerine öfke kusan isimlerden biri de Demet Akalın olmuştu.

X hesabından ateş püsküren Akalın, 'Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!' diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etmesini beklediğini duyurdu.

Detaylar burada👇

Fakat nedendir bilinmez, ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde attığı tweeti bir çırpıda sildi. Demet Akalın'ın ses çıkarmasını destekleyip tebrik eden sosyal medya kullanıcıları da durumu anlamlandıramadı ve tepki gösterdi.

Fakat nedendir bilinmez, ünlü şarkıcı geçtiğimiz saatlerde attığı tweeti bir çırpıda sildi. Demet Akalın'ın ses çıkarmasını destekleyip tebrik eden sosyal medya kullanıcıları da durumu anlamlandıramadı ve tepki gösterdi.
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