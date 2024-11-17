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Demet Akalın 'Laiklik' Açıklamasıyla Gündem Olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Ateş Püskürdü!

Demet Akalın 'Laiklik' Açıklamasıyla Gündem Olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.11.2024 - 10:45

Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündem olmuştu. 'Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun' açıklamasıyla gözleri üzerine çekmişti. Manşetlerde yer edinen bakan sosyal medyada da çok konuşuldu. Demet Akalın da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ateş püsküren isimler arasında yer aldı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katılan isimlerden biri olmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'daki Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katılan isimlerden biri olmuştu.

Programdaki konuşmasında ana muhalefeti hedef alarak "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" demesi gündeme bomba gibi düştü.

Programdaki konuşmasında ana muhalefeti hedef alarak "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" demesi gündeme bomba gibi düştü.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Başta birçok siyasi isim olmak üzere vatandaşların bir kesiminden tepki toplayan Tekin sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

Başta birçok siyasi isim olmak üzere vatandaşların bir kesiminden tepki toplayan Tekin sosyal medyanın da çok konuşulanları arasına girdi.

Tepkilerin çığ büyüdüğü konu üzerine tepki gösteren isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı X (Twitter) hesabı üzerinden ateş püskürdü.

Tepkilerin çığ büyüdüğü konu üzerine tepki gösteren isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ünlü şarkıcı X (Twitter) hesabı üzerinden ateş püskürdü.

Demet Akalın, "Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" diyerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in istifa etmesini beklediğini duyurdu.

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