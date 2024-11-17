Demet Akalın 'Laiklik' Açıklamasıyla Gündem Olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Ateş Püskürdü!

Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin gündem olmuştu. 'Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun' açıklamasıyla gözleri üzerine çekmişti. Manşetlerde yer edinen bakan sosyal medyada da çok konuşuldu. Demet Akalın da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e ateş püsküren isimler arasında yer aldı.