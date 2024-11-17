Türkiye'yi Ayliz Duman Temsil Etmişti: 2024 Kainat Güzeli Belli Oldu!
Türkiye'yi Ayliz Duman Temsil Etmişti: 2024 Kainat Güzeli Belli Oldu!
2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Büyük bir merakla beklenen yarışmanın finali gerçekleşti. Ülkemizi de Ayliz Duman temsil etti. Dünyanın dört bir yanından katılan güzeller içinde tacın sahibi seçildi. Pek çok kişinin Barbie bebeğe benzettiği Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu.
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2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi.
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126 farklı ülkeden güzellik kraliçesinin yer aldığı heyecan dolu yarışmada ülkemizi Ayliz Duman etti.
Sunuculuğu "Saved by the Bell" yıldızı Mario Lopez ve eski Kainat Güzeli Olivia Culpo üstlendiği gecenin finali önceki gün gerçekleşti.
Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen popüler güzellik yarışmasının finalinde Nijerya, Meksika, Danimarka, Tayland ve Venezuela'nın temsilcileri yarıştı.
2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın kazanan ismiyse Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo oldu.
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Miss Universe 2024 tacını takan Theilvigo aynı zamanda yarışmayı kazanan ilk Danimarkalı olma ünvanının da sahibi oldu.
Görünüşü itibariyle pek çok kişiye tıpkı bir Barbie bebeği anımsatan Danimarkalı güzel yarışmanın favori adaylarından birisiydi.
Dünyanın dört bir yanındaki 125 ülkeden gelen rakiplerini eleyen 21 yaşındaki Victoria Kjær Theilvigo dansçı, girişimci ve aynı zamanda bir avukat.
Theilvig'in birinciliği almasından sonra sıralama Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza olarak şekillendi.
Zorlu yarışmada ülkemizi temsil eden Ayliz Duman'sa büyük finalin ardından "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" ifadelerini kullandı.
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Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo'nun taç takması sonrası gelen yorumları da beraber görelim...
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