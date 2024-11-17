Türkiye'yi Ayliz Duman Temsil Etmişti: 2024 Kainat Güzeli Belli Oldu!

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlendi. Büyük bir merakla beklenen yarışmanın finali gerçekleşti. Ülkemizi de Ayliz Duman temsil etti. Dünyanın dört bir yanından katılan güzeller içinde tacın sahibi seçildi. Pek çok kişinin Barbie bebeğe benzettiği Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu.