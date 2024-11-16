Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Kendi İcat Ettiğin Laikliği Bana Dayatıyorsun"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ana muhalefeti işaret ederek “Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun' dedi.