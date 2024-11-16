Fenerbahçe’den Sezonun Transfer Bombası: Anderson Talisca ile Transfer Görüşmeleri Başladı
Fenerbahçe’den Sezonun Transfer Bombası: Anderson Talisca ile Transfer Görüşmeleri Başladı
Sezona yeni bir takım planlaması ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ikinci sezona takıma yeni oyuncular katmaya çalışıyor. Türkiye’de oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesi sergilediği performansla hayran bırakan Anderson Talisca, sarı lacivertli takımın transfer listesinin başındaki isim konumunda.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasındaki transfer görüşmelerinin asbaşkan Acun Ilıcalı aracılığıyla başladığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe - Anderson Talisca haberinin detayları…
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Sezona yenilenen yönetim kadrosu sonrasında oluşturulan yeni takım ile başlayan ancak ligde istediği sonuçları alamayarak ezeli rakibi Galatasaray’ın arkasında kalan Fenerbahçe, ara transfer dönemine bomba gibi hazırlanıyor.
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Beşiktaş’ta geçirdiği fırtına gibi sezonla izleyenleri kendisine hayran bırakan, şimdilerde ise Suudi Arabistan Ligi’nde Al Nassr takımın Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Anderson Talisca, Fenerbahçe’nin transfer hedefi oldu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe, ikinci yarıda kadrosuna katmak için Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile görüşmelere başladı.
Oyuncunun, Arabistan takımında kazandığı yıllık 12 milyon Euro’ya yakın bir rakamın takım içerisindeki dengeleri bozmayacak şekilde planlanarak Talisca’nın transfer edilmesi plalanıyor.
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