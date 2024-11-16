Fenerbahçe’den Sezonun Transfer Bombası: Anderson Talisca ile Transfer Görüşmeleri Başladı

Sezona yeni bir takım planlaması ile başlayan ancak istediği sonuçları alamayarak lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, ikinci sezona takıma yeni oyuncular katmaya çalışıyor. Türkiye’de oynadığı dönemde taraflı tarafsız herkesi sergilediği performansla hayran bırakan Anderson Talisca, sarı lacivertli takımın transfer listesinin başındaki isim konumunda.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasındaki transfer görüşmelerinin asbaşkan Acun Ilıcalı aracılığıyla başladığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe - Anderson Talisca haberinin detayları…