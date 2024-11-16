Beşiktaş'ın Efsane İsimlerinden Tayfur Havutçu'dan Kötü Haber Geldi

Beşiktaş uzun yıllar futbol oynayan bir dönem teknik direktörlük de yapan Tayfur Havutçu'dan kötü haber geldi. Havutçu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. A Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen emektar isimin bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Havutçu için eşinden de açıklama geldi. Neslihan Havutçu bu süreçte Beşiktaş'tan da büyük destek gördüklerini söyledi.