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Beşiktaş'ın Efsane İsimlerinden Tayfur Havutçu'dan Kötü Haber Geldi

Beşiktaş'ın Efsane İsimlerinden Tayfur Havutçu'dan Kötü Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 17:23

Beşiktaş uzun yıllar futbol oynayan bir dönem teknik direktörlük de yapan Tayfur Havutçu'dan kötü haber geldi. Havutçu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. A Milli Takım başta olmak üzere Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen emektar isimin bugün yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Havutçu için eşinden de açıklama geldi. Neslihan Havutçu bu süreçte Beşiktaş'tan da büyük destek gördüklerini söyledi.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispor formaları giyen 54 yaşındaki Tayfur Havutçu, bir süredir kanser tedavisi görüyor.

Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük de yapan Tayfur Havutçu'nun yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili eşi Neslihan Havutçu'dan da açıklama geldi.

Beşiktaş, Adana Demirspor ve Kasımpaşa'da da teknik direktörlük de yapan Tayfur Havutçu'nun yoğun bakıma kaldırılmasıyla ilgili eşi Neslihan Havutçu'dan da açıklama geldi.

Neslihan Havutçu, "Son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı." dedi.

Neslihan Havutçu, "Son rutin işlemlerde bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırıldı." dedi.

Değerlerin düşmeye başladığına da değinen Neslihan Havutçu, Beşiktaş yönetimi, eski yöneticiler ve camiadan destek gördüklerini de aktardı.

Değerlerin düşmeye başladığına da değinen Neslihan Havutçu, Beşiktaş yönetimi, eski yöneticiler ve camiadan destek gördüklerini de aktardı.

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