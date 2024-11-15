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Guardian'ın Ardından St. Pauli de Artık X Kullanmayacağını Açıkladı

Guardian'ın Ardından St. Pauli de Artık X Kullanmayacağını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.11.2024 - 00:41

Elon Musk'ın Twitter'ı alıp önce adını sonra logosunu değiştirmesi ile başlayan süreç hız kazandı. Onaylı hesapların parayla satılması ile sitenin bir anda kabuk değiştirmesi tepki alıyor. ABD seçimlerinin ardından Trump ve Musk'ın el ele galip gelmesi de bardağı taşıran damla oldu. Birçok kurum ve kişi X'in daha da güvenilmez hale geldiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Guardian ayrıldığını açıklamıştı. Bugün de futboldan bir haber geldi ve St. Pauli artık X kullanmayacağını duyurdu.

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Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e yükselmeyi başaran Alman kulübü St. Pauli, dikkat çeken bir karara imza attı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e yükselmeyi başaran Alman kulübü St. Pauli, dikkat çeken bir karara imza attı.

St. Pauli, yaptığı açıklamayla eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan yeni sahibi Elon Musk'a tepki göstererek ayrıldığını duyurdu. Kulüp, bundan sonra platformda paylaşım yapmayacaklarını belirtti.

St. Pauli, yaptığı açıklamayla eski adı Twitter olan X adlı sosyal medya platformundan yeni sahibi Elon Musk'a tepki göstererek ayrıldığını duyurdu. Kulüp, bundan sonra platformda paylaşım yapmayacaklarını belirtti.

Kulüpten konuya dair oldukça da sert bir açıklama yayınlandı:

Kulüpten konuya dair oldukça da sert bir açıklama yayınlandı:

'Musk, platformun eski adı olan Twitter'ın başına geçtiğinden beri X'i bir nefret makinesine dönüştürdü. Irkçılık ve komplo teorileri engellenmeden yayılıyor, hatta küratörlüğünü yapıyor. Hakaret ve tehditler nadiren yaptırıma tabi tutuluyor ve bu durum, sözde ifade özgürlüğü olarak satılıyor.'

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü gazete Guardian da benzer sebeplerle artık X'te olmayacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü gazete Guardian da benzer sebeplerle artık X'te olmayacağını duyurmuştu.

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