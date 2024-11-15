Guardian'ın Ardından St. Pauli de Artık X Kullanmayacağını Açıkladı

Elon Musk'ın Twitter'ı alıp önce adını sonra logosunu değiştirmesi ile başlayan süreç hız kazandı. Onaylı hesapların parayla satılması ile sitenin bir anda kabuk değiştirmesi tepki alıyor. ABD seçimlerinin ardından Trump ve Musk'ın el ele galip gelmesi de bardağı taşıran damla oldu. Birçok kurum ve kişi X'in daha da güvenilmez hale geldiğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Guardian ayrıldığını açıklamıştı. Bugün de futboldan bir haber geldi ve St. Pauli artık X kullanmayacağını duyurdu.