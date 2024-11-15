Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Zenit'i Yendi, Tribünler "İstifa" Diye İnledi

Fenerbahçe, hazırlık maçında konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 2-1 yendi. Dünya Diyabet Haftası için farkındalık yaratmak isteyen ve organ bağışı için çağrıda bulunan Fenerbahçe gönülleri fethetti. Maç hazırlık maçı olmasına rağmen zaman zaman gerinlikler de yaşandı. Yüksek tempoda oynanan maçta 'istifa' sesleri şok etkisi yarattı. Yayıncı TRT 1 ekranlarından da istifa sesleri netlikle duyuldu.