Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Zenit'i Yendi, Tribünler "İstifa" Diye İnledi
Fenerbahçe, Hazırlık Maçında Zenit'i Yendi, Tribünler "İstifa" Diye İnledi
Fenerbahçe, hazırlık maçında konuk ettiği Rusya'nın Zenit takımını 2-1 yendi. Dünya Diyabet Haftası için farkındalık yaratmak isteyen ve organ bağışı için çağrıda bulunan Fenerbahçe gönülleri fethetti. Maç hazırlık maçı olmasına rağmen zaman zaman gerinlikler de yaşandı. Yüksek tempoda oynanan maçta 'istifa' sesleri şok etkisi yarattı. Yayıncı TRT 1 ekranlarından da istifa sesleri netlikle duyuldu.
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Lige verilen milli arada Fenerbahçe evinde Rusya takımı Zenit'i ağırladı. Dostluk maçında Fenerbahçe farkındalık etkinliklerinde de bulundu.
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Hazırlık maçı olmasına rağmen maçta zaman zaman tansiyon da yükseldi. Hakemin uyarılarıyla gerginlik kısa sürede son buldu.
Fenerbahçe, Zenit'i Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1 yendi. Oynamayan oyuncuların süre bulduğu maçta genç oyuncuların formu mutlu etti.
85.dakikadan sonra ise Fenerbahçe yönetimi için şok etkisi yarattı. Maça gelen taraftarlar "yönetim istifa" sesleriyle stadyumu inletti.
Fenerbahçe tribünlerinde bir kesim ise bu tezahüratları ıslıklarla engellemeye çalıştı.
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acur istifa acur istifa
yapmayın yapı var Fenerbahçe muazzam oynuyor UEFA da yapının içinde bir 5 sene daha Ali koç ve ekibi kalmalı