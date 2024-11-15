Milli Formayı Giymiş Bu İsimleri Görünce Siz de "Ne Zaman Oynamış?" Diyeceksiniz
Milli Formayı Giymiş Bu İsimleri Görünce Siz de "Ne Zaman Oynamış?" Diyeceksiniz
Rüştü Reçber, 120 kez A milli formayı giyerek bir rekorun sahibi. Ülkemizde aktif olarak ona en yakın isim Hakan Çalhanoğlu, onun da maç sayısı henüz 94! Böylesine milli formayla efsane olmuş isimlerin yanı sıra bazı isimler de var ki neredeyse hatırlanmıyor bile. Kimi bir turnuvada kimi anlık performansıyla bir maçta formayı giyebilmiş. Çağrılıp forma giyemeyenler de var ama en azından bu isimleri milli formayla görsek de bugün tekrar fotoğraflarına bakınca hafızamızı zorlamak durumunda kalıyoruz.
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İngiltere'deki adıyla Muzzy İzzet, milli takımdaki adıyla Mustafa Kemal İzzet... Mustafa Denizli'nin vazgeçilmezlerindendi ama ondan başka faydalanan da olmadı. İngiltere'deki başarılı kariyerine rağmen kısa bir süre formamızı giyebildi.
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İdolü Memati olan stoper Aykut Demir... Sonrasında imajıyla da dikkat çekecek ama Gençlerbirliği'ndeki yükselişi ve Trabzonspor'a geldiği bonservis potansiyel vaat ediyordu. Bunun ötesinde alt yaş kategorilerinde pek çok kez milli olmuştu. Belarus'la oynanan hazırlık maçıyla tek seferde milli kariyerini noktaladı.
Konfederasyon Kupası'nda Brezilya'ya 2003'te sahayı dar ederken forvette Okan Yılmaz vardı. Bursaspor'un gol makinesi 8 maça 5 gol sığdırdı.
Milli takımın ABD kampında yıldızlaştı. Terim'in gözdelerindendi ancak milli takım kariyeri 6 maça sıkıştı. Hayali bir gün dönebilmekti ama bir daha bu gururu yaşayamadı. Ahmet İlhan Özek, şu anda 3.Lig'de Bursaspor forması giyiyor.
Telefon kulübesinde adam geçer ama sadece kulüp takımlarında... Yusuf Şimşek, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen klasına kimsenin ses edemeyeceği bir isimdi. İkinci baharında Beşiktaş'la milli formaya da kavuştu ama sadece 6 kez forma giydi.
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Yusuf Şimşek gibi Özer Hurmacı'nın da yeteneğine diyecek söz bulmak zor. Fenerbahçe, Trabzonspor ile kalitesini kanıtlasa da Anadolu takımlarında çok daha zor imkanlarda kendini gösterebildi. Ama milli maç sayısı ikide kaldı.
Fatih Sonkaya için hafızaları hayli zorlamak gerekiyor. Beşiktaş formasıyla bile hafızalarda çok net bir fotoğraf veremiyor. Hollanda'dan geldiği Beşiktaş'ta da tutunamadı, milli takımda ise 6 kez forma yüzü gördü.
Beşiktaş'a transfer olmuş Anadolu kulübü futbolcularından biri de Kürşat Duymuş. İlginç bir istatistiğe sahip... Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta çıktığı maç sayısı yalnızca 1! Beşiktaş ile de milli takım ile fotoğrafı ise neredeyse yok.
Arda Turan'ın "çalım atmayı ondan öğrendim" dediği Serdar Özkan, Beşiktaş'la yıldızı parlasa da kariyeri pek parlak ilerlemedi. Bir dönem Galatasaray forması da giyse 2 kez A milli olabildi.
Çağlar Birinci, turnuva öncesi milli takım reklamlarında bile geçiyordu ama milli takım kariyeri reklamın etkisinden kısa sürdü. 4 maçta forma giydi.
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Belçika'da yetişti Fernerbahçe'nin en renkli günlerinde forma giyme başarısı gösterdi. Ancak Önder Turacı ismi bugün ne tam olarak Fenerbahçe'de ne de 4 kez formasını giydiği milli takımda yer etmedi.
Anadolu golcüsü Cenk İşler'i hatırlayan var mı? 1992-2012 yılları arası Samsunspor altyapısından yetişti A takımda oynadı, Adanaspor, İstanbulspor, Konyaspor, Ankaragücü, Erciyesspor, Antalyaspor, Manisaspor, Kasımpaşa ve Bucaspor formaları giydi. Ve tüm kariyeri boyunca 1 kez milli takımda Moldova'ya karşı 84 dakika oynadı.
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