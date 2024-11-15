Milli Formayı Giymiş Bu İsimleri Görünce Siz de "Ne Zaman Oynamış?" Diyeceksiniz

Rüştü Reçber, 120 kez A milli formayı giyerek bir rekorun sahibi. Ülkemizde aktif olarak ona en yakın isim Hakan Çalhanoğlu, onun da maç sayısı henüz 94! Böylesine milli formayla efsane olmuş isimlerin yanı sıra bazı isimler de var ki neredeyse hatırlanmıyor bile. Kimi bir turnuvada kimi anlık performansıyla bir maçta formayı giyebilmiş. Çağrılıp forma giyemeyenler de var ama en azından bu isimleri milli formayla görsek de bugün tekrar fotoğraflarına bakınca hafızamızı zorlamak durumunda kalıyoruz.