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Beşiktaş Ekonomik Sıkıntılar Yaşayan Lyon'dan Cherki'yi Almak İstiyor

Beşiktaş Ekonomik Sıkıntılar Yaşayan Lyon'dan Cherki'yi Almak İstiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.11.2024 - 17:24

Ekonomik olarak Fransa'da zor günler yaşayan Lyon denetim altında. Lyon ekonomik şartları sağlamak için elindeki yıldızları elden çıkarmak zorunda kaldı. Lyon'un yıldız ve yıldız adaylarına ise Avrupa'nın birçok kulübünden talip var. Rayan Cherki de Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. İlk olarak adı Galatasaray'la anılan Cherki'ye Beşiktaş da talip oldu.

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Sezona iyi başlayan ve son dönemde düşüşe engel olamayan Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Sezona iyi başlayan ve son dönemde düşüşe engel olamayan Beşiktaş ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Daha önce adı Galatasaray ile anılan ve Lyon tarafından reddedilen yıldız için Beşiktaş kesenin ağzını açmış durumda.

Daha önce adı Galatasaray ile anılan ve Lyon tarafından reddedilen yıldız için Beşiktaş kesenin ağzını açmış durumda.

Beşiktaş, Lyon'un yıldızı Rayan Cherki için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sözcü'de yer alan habere göre Lyon da ekonomik olarak Cherki'yi elden çıkarmak istiyor.

Beşiktaş, Lyon'un yıldızı Rayan Cherki için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sözcü'de yer alan habere göre Lyon da ekonomik olarak Cherki'yi elden çıkarmak istiyor.

Yaklaşık 500 milyon Euro'luk borcu bulunan Lyon, küme düşme cezasıyla karşı karşıya. Bu borcu eritmek ve lig kurallarına uymak için Fransız ekibi Cherki gibi birçok ismi elden çıkarmak istiyor.

Yaklaşık 500 milyon Euro'luk borcu bulunan Lyon, küme düşme cezasıyla karşı karşıya. Bu borcu eritmek ve lig kurallarına uymak için Fransız ekibi Cherki gibi birçok ismi elden çıkarmak istiyor.

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