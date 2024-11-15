Beşiktaş Ekonomik Sıkıntılar Yaşayan Lyon'dan Cherki'yi Almak İstiyor

Ekonomik olarak Fransa'da zor günler yaşayan Lyon denetim altında. Lyon ekonomik şartları sağlamak için elindeki yıldızları elden çıkarmak zorunda kaldı. Lyon'un yıldız ve yıldız adaylarına ise Avrupa'nın birçok kulübünden talip var. Rayan Cherki de Süper Lig devlerinin radarına girmiş durumda. İlk olarak adı Galatasaray'la anılan Cherki'ye Beşiktaş da talip oldu.