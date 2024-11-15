Mike Tyson Boks Dünyasında Neden Bir Efsane Olarak Anılıyor?
Mike Tyson Boks Dünyasında Neden Bir Efsane Olarak Anılıyor?
58 yaşındaki Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te Jake Paul ile boks maçına çıkacak. Tüm dünyada merakla beklenen maç Netflix'ten canlı yayınlanacak. Maça az bir zaman kalmışken, boks dünyasında büyük bir efsane olarak anılan Tyson'ın neden bir efsane olduğunu anlatmak istedik. Çünkü bazıları için Mike Tyson gelmiş geçmiş en iyi boksörken, bazıları için ise tamamen abartılan bir figür.
Dilerseniz gelin, Demir Mike'ın neden unutulmaz bir isim haline geldiğine birlikte göz atalım!
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Mike Tyson, "Demir Mike" lakabıyla anılan efsanevi bir boksör. Kendisi boks tarihinin gördüğü en güçlü ve en çok korkulan figürlerden biri hiç şüphesiz.
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Mike Tyson'ı efsane yapan sadece iyi bir boksör olması değildi. Elde ettiği başarılar, genç yaşta kazandığı şampiyonluklar ve kariyerinde yaşadığı unutulmaz anlar... Hepsi Tyson'ı efsane olarak konumlandıran bir puzzle'ın parçalarıydı adeta.
Tyson daha genç yaşında adından söz ettirmeyi başarmıştı. Amatör kariyeri boyunca çıktığı 27 maçta 24 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
1981 ve 1982'de olmak üzere gençlik olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 1984 yılında ise prestijli bir turnuva olan Golden Gloves’u kazanan isim oldu. Bu başarılar, gelecek daha büyük başarıların habercisiydi.
6 Mart 1985'te profesyonelliğe adımını attı ve ilk maçında Hector Mercedes'i 1. rauntta devirmeyi başardı.
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Dünya ağır sıklet boks şampiyonu olduğunda ise sadece 20 yaşındaydı. Düşünebiliyor musunuz? Tarihte bir başka örneği yok bunun.
1986 yılında Trevor Berbick'i nakavt ederek WBC ağır sıklet şampiyonu oldu ve bu kemeri kazanan en genç boksör olarak tarihe geçti. Ardından IBF ve WBA şampiyonluklarını da kazanarak tüm büyük kemerleri elinde tuttu.
1980'lerin sonuna damgasını vuran Tyson, prime döneminde herkesin korktuğu bir boksördü. Yumrukları öyle güçlüydü ki kendisinden daha uzun, daha yapılı ve daha iri rakiplerini nakavt etmeyi başarıyordu.
Sadece güçlü değildi, aynı zamanda korkunç derecede hızlıydı Demir Mike.
Kendisiyle özdeşleşen ''Peek-a-Boo'' stiliyle rakiplerine adeta ringi dar ediyordu.
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Onun nakavt gücüne erişebilen tarihte belki de hiçbir boksör yoktu. Rakiplerini ilk rauntlarda bitirmesiyle iyice nam salmıştı.
1988 yılında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğu için karşısına çıkan yenilgisiz Michael Spinks'i 91 saniyede yere sermişti. Sadece bu örnek bile Tyson'ın nakavt gücünü anlatmak için yeterli.
Tyson, sadece başarılarıyla değil aynı zamanda skandallarıyla da ünlü bir boksördü. 90'lı yıllarda cinsel istismar suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası aldı ve bu suçtan girdiği hapishanede Müslüman olarak Malik Abdülaziz ismini aldı.
Hapse girmesi Tyson'ın kariyerinde düşüşün başlangıcı oldu. O günden sonra bir daha asla ''Eski Mike Tyson'' olamadı.
Tyson'ın bir diğer ünlü skandalı ise Evander Holyfield maçıydı. 1997 yılında Evander Holyfield ile karşılaştığı maçta rakibinin kulağını ısırmış ve o anlar yıllarca hafızalardan silinmemişti.
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Sonuç olarak Mike Tyson, prime döneminde öylesine dominant bir dövüşçüydü ki sırf o yıllarda gösterdiği performans bile kendisini efsane kılmaya yetecekti. Nitekim, ring içinde ve dışında yaşadığı skandallar da onu hep gündemde tutmayı başardı.
Şimdilerde 58 yaşında olan efsane boksör Tyson, ünlü YouTuber Jake Paul ile bir boks maçına çıkacak. Sonuç ne olacak bilinmez. Belki yenilir, belki genç rakibini nakavt eder. Ancak bildiğimiz bir şey var ki, o da kaybetse bile Mike Tyson'ın hala bir boks efsanesi olarak anılacağı gerçeğidir.
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