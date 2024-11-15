Mike Tyson Boks Dünyasında Neden Bir Efsane Olarak Anılıyor?

58 yaşındaki Mike Tyson, 16 Kasım Cumartesi günü TSİ 04.00'te Jake Paul ile boks maçına çıkacak. Tüm dünyada merakla beklenen maç Netflix'ten canlı yayınlanacak. Maça az bir zaman kalmışken, boks dünyasında büyük bir efsane olarak anılan Tyson'ın neden bir efsane olduğunu anlatmak istedik. Çünkü bazıları için Mike Tyson gelmiş geçmiş en iyi boksörken, bazıları için ise tamamen abartılan bir figür.

Dilerseniz gelin, Demir Mike'ın neden unutulmaz bir isim haline geldiğine birlikte göz atalım!