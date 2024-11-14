Büyük Maç Öncesi Büyük Anket: Mike Tyson ile Jake Paul Arasındaki Maçı Kim Kazanır?

Dünyada büyük bir merakla beklenen Mike Tyson-Jake Paul boks maçı için artık nefesler tutuldu. Tüm zamanların en büyük ağır sıklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya gelecek.58 yaşındaki Mike Tyson ile 27 yaşındaki Jake Paul arasındaki boks maçı, 16 Kasım Cumartesi günü saat 04.00'da başlayacak ve Netflix'ten canlı yayınlanacak.

Heyecanla beklenen Mike Tyson- Jake Paul maçı öncesi merak edilenleri birlikte oyluyoruz 👇