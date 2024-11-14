Boks Tarihinin En Pahalı Bileti Tüm Dünyanın Heyecanla Beklediği Jake Paul ile Mike Tyson Maçında Satışta!
Boks Tarihinin En Pahalı Bileti Tüm Dünyanın Heyecanla Beklediği Jake Paul ile Mike Tyson Maçında Satışta!
Boks dünyasının uzun zamandır beklediği maç için geri sayım başladı. Efsanevi boksör Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin müthiş bir heyecana sahne olması beklenirken bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Boksta tarihin en pahalı bileti bu maçta satışa sunuldu. İşte detaylar.
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Rakibi Youtuber Jake Paul
Boks tarihinin en pahalı bileti satışta
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