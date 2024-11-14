Boks Tarihinin En Pahalı Bileti Tüm Dünyanın Heyecanla Beklediği Jake Paul ile Mike Tyson Maçında Satışta!

YouTube’da 20,8 milyon takipçisi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmesiyle geniş bir kitleye ulaşan Jake Paul, boks kariyerine 2018 yılında adım atmıştı. Kendisi gibi YouTuber olan Deji Olatunji’ye karşı amatör bir maçla ringlere çıkmış, ardından profesyonel boks kariyerine geçiş yapmıştı.

Profesyonel olarak 11 kez ringe çıkan 27 yaşındaki Amerikalı boksör, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir yenilgi elde etmişti.

Tek yenilgisini ise Şubat 2023’te Suudi Arabistan’da gerçekleşen karşılaşmada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury’ye karşı almıştı.