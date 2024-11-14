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Boks Tarihinin En Pahalı Bileti Tüm Dünyanın Heyecanla Beklediği Jake Paul ile Mike Tyson Maçında Satışta!

Boks Tarihinin En Pahalı Bileti Tüm Dünyanın Heyecanla Beklediği Jake Paul ile Mike Tyson Maçında Satışta!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 12:09

Boks dünyasının uzun zamandır beklediği maç için geri sayım başladı. Efsanevi boksör Mike Tyson, Youtuber Jake Paul ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin müthiş bir heyecana sahne olması beklenirken bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Boksta tarihin en pahalı bileti bu maçta satışa sunuldu. İşte detaylar.

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Mike Tyson, 4 yıl aradan sonra ringe dönüyor

Mike Tyson, 4 yıl aradan sonra ringe dönüyor

Ringlerin en hırçın efsanelerinden biri olarak boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Mike Tyson, 20 yaşındayken Trevor Berbick’i nakavt ettiğinde sadece bir zafer kazanmamış, en genç ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçmişti. Kariyerinde 50 galibiyete imza atan Tyson, 2005 yılında eldivenlerini çıkarmış, ancak 2020’de bir gösteri maçı için yeniden ringe dönerek sporseverleri ekran başına kilitlemişti. 58 yaşındaki efsane, 80 milyon dolarlık maçla yine tüm dünyanın ilgisini üzerinde toplayacak.

Rakibi Youtuber Jake Paul

Rakibi Youtuber Jake Paul

YouTube’da 20,8 milyon takipçisi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmesiyle geniş bir kitleye ulaşan Jake Paul, boks kariyerine 2018 yılında adım atmıştı. Kendisi gibi YouTuber olan Deji Olatunji’ye karşı amatör bir maçla ringlere çıkmış, ardından profesyonel boks kariyerine geçiş yapmıştı.

Profesyonel olarak 11 kez ringe çıkan 27 yaşındaki Amerikalı boksör, 7’si nakavtla olmak üzere 10 galibiyet ve bir yenilgi elde etmişti. 

Tek yenilgisini ise Şubat 2023’te Suudi Arabistan’da gerçekleşen karşılaşmada Büyük Britanyalı boksör Tommy Fury’ye karşı almıştı.

Boks tarihinin en pahalı bileti satışta

Boks tarihinin en pahalı bileti satışta

16 Kasım Cumartesi günü Türkiye saati ile gece 4'te yapılacak, sonucu merakla beklenen maç, bilet fiyatlarıyla da gündemde. Texas'ta 80 bin kişinin önünde gerçekleştirilecek tarihi mücadele için ringe iki metre mesafedeki koltuğun fiyatı, 2 milyon dolar. Bu tutarı ödeyenler aynı zamanda iki boksörle de tanışma fırsatına sahip olacak. VIP biletlerin dışındaki biletlerin fiyatıları ise 10 ila 50 bin dolar arasında değişmekte.

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