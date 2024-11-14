Irkıçılık Yapmakla Suçlanan Bentancur Futbol Tarihine Geçebilecek Bir Ceza Alabilir!

Uruguaylı bir muhabir, Tottenham'ın 27 yaşındaki orta sahası Rodrigo Bentancur milli takımdayken canlı yayında İngiliz ekibinin formasını istemişti. Bentancur da muhabire, 'Son'un formasını mı? Hepsi aynı göründüğü için verdiğim forma Son'un kuzenine ait de olabilir.' şeklinde yanıt vermişti.

Futbolcunun ifadeleri, İngiltere Futbol Federasyonu'nu harekete geçirmişti. Yapılan açıklamada, ırkçılık ve etnik kökene yönelik söylemin kural ihlali olduğu belirtilmişti.