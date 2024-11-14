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Irkıçılık Yapmakla Suçlanan Bentancur Futbol Tarihine Geçebilecek Bir Ceza Alabilir!

Irkıçılık Yapmakla Suçlanan Bentancur Futbol Tarihine Geçebilecek Bir Ceza Alabilir!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
14.11.2024 - 10:55 Son Güncelleme: 14.11.2024 - 10:59

Geçtiğimiz ay, son dönemde futbol dünyasında artan ırkçılık olaylarına bir yenisinin daha eklendiği ifade edilmişti. Tottenham oyuncusu Bentancur'un takım arkadaşı Heung-min Son'u hedef alarak yaptığı açıklama, İngiliz basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bentancur, Son'dan özür dilemişti. Ancaki, son aktarılan bilgiye göre bu durum, cezasız kalmayacak.

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Ülkesindeki röportajı, tepki çekmişti

Ülkesindeki röportajı, tepki çekmişti

Uruguaylı bir muhabir, Tottenham'ın 27 yaşındaki orta sahası Rodrigo Bentancur milli takımdayken canlı yayında İngiliz ekibinin formasını istemişti. Bentancur da muhabire, 'Son'un formasını mı? Hepsi aynı göründüğü için verdiğim forma Son'un kuzenine ait de olabilir.' şeklinde yanıt vermişti.

Futbolcunun ifadeleri, İngiltere Futbol Federasyonu'nu harekete geçirmişti. Yapılan açıklamada, ırkçılık ve etnik kökene yönelik söylemin kural ihlali olduğu belirtilmişti.

Son, kendisinden özür dilendiğini açıklamıştı

Son, kendisinden özür dilendiğini açıklamıştı

Güney Koreli yıldız futbolcu, durumun ciddiyet kazanmasının ardından Bentancur'un kendisinden özür dilediğini belirtmişti. 32 yaşındaki oyuncu şunları söylemişti:

'Bu konuyla ilgili devam eden bir soruşturma var. Şu anda bir şey söyleyemem ama Rodrigo'yu seviyorum. Birlikte birçok güzel anımız var. Bunu söyler söylemez benden özür diledi. Evdeydim, ne olduğunu farketmedim bile. Bana uzunca bir mesaj gönderdi ve özür diledi.

Tottenham'da antrenmanlara başladığımızda üzgün olduğunu ve neredeyse ağlayacağını gördüm. Onun gerçekten üzgün olduğunu hissettim. Hepimiz insanız, hata yaparız ve bundan ders çıkarırız. Onu seviyorum, aramızda herhangi bir problem yok. Birlikte yol alıyoruz.'

Formasından bir süre uzak kalabilir

Formasından bir süre uzak kalabilir

İngiliz basınından The Guardian'ın haberine göre, Bentancur, men cezasıyla karşı karşıya. 5 sezondur Tottenham forması giyen Uruguaylı, 12 maç kaçırabilir. Minimum cezanın ise 6 maç olacağı söyleniyor.

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