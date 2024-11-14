Irkıçılık Yapmakla Suçlanan Bentancur Futbol Tarihine Geçebilecek Bir Ceza Alabilir!
Irkıçılık Yapmakla Suçlanan Bentancur Futbol Tarihine Geçebilecek Bir Ceza Alabilir!
Geçtiğimiz ay, son dönemde futbol dünyasında artan ırkçılık olaylarına bir yenisinin daha eklendiği ifade edilmişti. Tottenham oyuncusu Bentancur'un takım arkadaşı Heung-min Son'u hedef alarak yaptığı açıklama, İngiliz basınında büyük yankı uyandırmıştı. Bentancur, Son'dan özür dilemişti. Ancaki, son aktarılan bilgiye göre bu durum, cezasız kalmayacak.
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Ülkesindeki röportajı, tepki çekmişti
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Son, kendisinden özür dilendiğini açıklamıştı
Formasından bir süre uzak kalabilir
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