Yasa Dışı Bahis Reklamı Soruşturması Noktalandı: Galatasaray'a Takipsizlik
Yasa Dışı Bahis Reklamı Soruşturması Noktalandı: Galatasaray'a Takipsizlik
Galatasaray, MeritKing.News ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını gelen eleştiriler üzerine önce askıya almış, ardından iptal etme kararı almıştı. Bu süreçte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, MeritKing adı altında faaliyet gösteren bahis sitelerinin reklamını yapan takımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. (Murat Ağırel)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rizespor maçı sonrası savcılık harekete geçmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takipsizlik kararı verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın