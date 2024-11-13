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Yasa Dışı Bahis Reklamı Soruşturması Noktalandı: Galatasaray'a Takipsizlik

Yasa Dışı Bahis Reklamı Soruşturması Noktalandı: Galatasaray'a Takipsizlik

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.11.2024 - 14:50

Galatasaray, MeritKing.News ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını gelen eleştiriler üzerine önce askıya almış, ardından iptal etme kararı almıştı. Bu süreçte Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, MeritKing adı altında faaliyet gösteren bahis sitelerinin reklamını yapan takımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. (Murat Ağırel)

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Rizespor maçı sonrası savcılık harekete geçmişti.

Rizespor maçı sonrası savcılık harekete geçmişti.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray’ın Rizespor maçında formalarının arkasında kullandığı “Meritkings” reklamının, yasa dışı bahis sitesi olan “meritking” ile bağlantılı bir haber sitesini temsil ettiği gerekçesiyle 7258 sayılı yasa kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Takipsizlik kararı verildi.

Takipsizlik kararı verildi.

Galatasaray Spor Kulübü, savcılığa verdiği ifadede, sponsorluk anlaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilgisi dahilinde yapıldığını ve kendilerine yapılan uyarılar üzerine 30 Eylül 2024 tarihinde sözleşmenin feshedildiğini bildirmişti.

Savcılık, yürütülen soruşturmayı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” (KYOK) vererek sonlandırdı.

Murat Ağırel'in paylaşımı 👇

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