Yasa Dışı Bahis Reklamı Soruşturması Noktalandı: Galatasaray'a Takipsizlik

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray’ın Rizespor maçında formalarının arkasında kullandığı “Meritkings” reklamının, yasa dışı bahis sitesi olan “meritking” ile bağlantılı bir haber sitesini temsil ettiği gerekçesiyle 7258 sayılı yasa kapsamında suç teşkil ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.