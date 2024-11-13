Belki de Kupadan Etti: Valverde'nin Gole Giden Morata'ya Yaptığı Tarihi Faulü Hatırlıyoruz!
Belki de Kupadan Etti: Valverde'nin Gole Giden Morata'ya Yaptığı Tarihi Faulü Hatırlıyoruz!
Real Madrid'in başarılı orta sahası Valverde, dört yıl önceki İspanya Süper Kupa maçında Atletico Madrid'in forveti Morata'yı gole giderken düşürmüştü. Uruguaylı yıldız, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Morata, yerde kalmasa Atletico'yu öne geçirecek miydi bilinmez ama Valverde, futbol tarihine geçmişti. Gelin, o pozisyona bir daha bakalım!
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2019-2020 sezonunda İspanya Süper Kupası'nı müzesine götüren takım, Real Madrid olmuştu.
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Eflatun-beyazlılar, finalde Atletico Madrid'i penaltılarla 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.
Maça, Valverde'nin Morata'ya yaptığı faul damga vurmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, gole giden Morata'nın arkasından koşarken Sergio Ramos'un kendisine "Onu öldür" diye bağırdığını söylemişti. Valverde, Morata'yı düşürmüş, ardından da kırmızı kart görmüştü. 👇
"Morata'nın peşinden koşarken onu nasıl durduracağım konusunda tereddütteydim. Sonra bir arkamdan bir ses geldiğini duydum, Sergio Ramos’du. 'Onu öldür!' diye bağırıyordu."
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