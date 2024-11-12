Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho İngiltere'den Sonra İtalya'da da Gündem Geldi!
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho İngiltere'den Sonra İtalya'da da Gündem Geldi!
Fenerbahçe'de kontratını tamamlayıp tamamlamayacağı merak edilen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yurt dışında talipleri oldukça fazla. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle ile adı anılan Portekizli, bu kez eski takımı Roma'ya önerildi. Önerinin sahibi, İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro. 66 yaşındaki eski orta saha, tecrübeli teknik adamın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
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2024 yılının başında Roma'dan ayrılmıştı.
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Mourinho sonrasında de Rossi ve Ivan Juric, dikiş tutmadı.
Antonio Di Gennaro, Portekizli "yeniden değerlendirilmeli" dedi.
Avrupa'da kupa kazanmıştı.
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