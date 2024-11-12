onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho İngiltere'den Sonra İtalya'da da Gündem Geldi!

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho İngiltere'den Sonra İtalya'da da Gündem Geldi!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.11.2024 - 00:57

Fenerbahçe'de kontratını tamamlayıp tamamlamayacağı merak edilen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yurt dışında talipleri oldukça fazla. Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle ile adı anılan Portekizli, bu kez eski takımı Roma'ya önerildi. Önerinin sahibi, İtalyan futbolcu Antonio Di Gennaro. 66 yaşındaki eski orta saha, tecrübeli teknik adamın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2024 yılının başında Roma'dan ayrılmıştı.

2024 yılının başında Roma'dan ayrılmıştı.

Tottenham macerasının ardından 2021 Temmuz'da İtalya Seri A devi Roma'nın başına geçen Mourinho, burada iki buçuk sene geçirmiş, 2024 Ocak'ta ayrılık kararı almıştı.

Mourinho sonrasında de Rossi ve Ivan Juric, dikiş tutmadı.

Mourinho sonrasında de Rossi ve Ivan Juric, dikiş tutmadı.

Kulübün efsane futbolcularından De Rossi, Mourinho'dan takımı devraldı. Ancak beklenen performansı gösteremeyince yeni sezonu göremedi. Bu sezonun başında Ivan Juric ile anlaşıldı. Hırvat teknik adamla da istenen başarı yakalanamayınca çare yine ayrılıkta bulundu.

Antonio Di Gennaro, Portekizli "yeniden değerlendirilmeli" dedi.

Antonio Di Gennaro, Portekizli "yeniden değerlendirilmeli" dedi.

TuttoMercato'ya konuşan eski futbolcu, 'Mourinho'yu yeniden düşünmeliyiz. Burada kupa kazandı, bir kupasını da çaldılar. Yeniden değerlendirilmeli. O, stadyuma taraftarları çekebiliyordu. Ona bayılmıyorum ama olanları da söylemek gerekir. De Rossi gönderildi, Juric yalnız bırakıldı.' açıklamasında bulundu.

Avrupa'da kupa kazanmıştı.

Avrupa'da kupa kazanmıştı.

Mourinho, Roma ile 21/22 sezonunda Konferans Ligi'nde kupayı müzesine götürmüş, 22/23'te de Avrupa Ligi'nde final oynamıştı.

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın