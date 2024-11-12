Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Mourinho İngiltere'den Sonra İtalya'da da Gündem Geldi!

TuttoMercato'ya konuşan eski futbolcu, 'Mourinho'yu yeniden düşünmeliyiz. Burada kupa kazandı, bir kupasını da çaldılar. Yeniden değerlendirilmeli. O, stadyuma taraftarları çekebiliyordu. Ona bayılmıyorum ama olanları da söylemek gerekir. De Rossi gönderildi, Juric yalnız bırakıldı.' açıklamasında bulundu.