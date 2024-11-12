Saç Ektirdikten Sonra Bambaşka Bir Görünüme Kavuşan 19 Futbolcu
Saç Ektirdikten Sonra Bambaşka Bir Görünüme Kavuşan 19 Futbolcu
Futbol sahalarında sadece yetenekler değil, görünüşler de dikkat çekiyor. Saç dökülmesiyle boğuşan birçok yıldız futbolcu, saç ekimiyle adeta ikinci bir kariyer başlangıcı yapıyor. Taraftarlarının karşısına bambaşka bir şekilde çıkan bu isimler, özgüvenlerini yenileyerek sahaya dönüyor. İmajlarını güçlendiren bu estetik dokunuş, performanslara bile olumlu yansıyabiliyor. Bakalım kimler nasıl değişiklikler yaşamış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Wayne Rooney
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Berbatov
3. Griffiths
4. Rob Holding
5. Cenk Tosun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Fabregas
7. Beckham
8. Ter Stegen
9. David Silva
10. Klaassen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Townsend
12. Xherdan Shaqiri
13. Kris Boyd
14. Walker
15. Conte
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Harry Kane
17. Anthony Stokes
18. Gabriel
19. Aubameyang
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın