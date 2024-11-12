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Saç Ektirdikten Sonra Bambaşka Bir Görünüme Kavuşan 19 Futbolcu

Saç Ektirdikten Sonra Bambaşka Bir Görünüme Kavuşan 19 Futbolcu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 22:47

Futbol sahalarında sadece yetenekler değil, görünüşler de dikkat çekiyor. Saç dökülmesiyle boğuşan birçok yıldız futbolcu, saç ekimiyle adeta ikinci bir kariyer başlangıcı yapıyor. Taraftarlarının karşısına bambaşka bir şekilde çıkan bu isimler, özgüvenlerini yenileyerek sahaya dönüyor. İmajlarını güçlendiren bu estetik dokunuş, performanslara bile olumlu yansıyabiliyor. Bakalım kimler nasıl değişiklikler yaşamış?

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1. Wayne Rooney

1. Wayne Rooney

2. Berbatov

2. Berbatov

3. Griffiths

3. Griffiths

4. Rob Holding

4. Rob Holding

5. Cenk Tosun

5. Cenk Tosun
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6. Fabregas

6. Fabregas

7. Beckham

7. Beckham

8. Ter Stegen

8. Ter Stegen

9. David Silva

9. David Silva

10. Klaassen

10. Klaassen
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11. Townsend

11. Townsend

12. Xherdan Shaqiri

12. Xherdan Shaqiri

13. Kris Boyd

13. Kris Boyd

14. Walker

14. Walker

15. Conte

15. Conte
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16. Harry Kane

16. Harry Kane

17. Anthony Stokes

17. Anthony Stokes

18. Gabriel

18. Gabriel

19. Aubameyang

19. Aubameyang

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