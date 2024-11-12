Saç Ektirdikten Sonra Bambaşka Bir Görünüme Kavuşan 19 Futbolcu

Futbol sahalarında sadece yetenekler değil, görünüşler de dikkat çekiyor. Saç dökülmesiyle boğuşan birçok yıldız futbolcu, saç ekimiyle adeta ikinci bir kariyer başlangıcı yapıyor. Taraftarlarının karşısına bambaşka bir şekilde çıkan bu isimler, özgüvenlerini yenileyerek sahaya dönüyor. İmajlarını güçlendiren bu estetik dokunuş, performanslara bile olumlu yansıyabiliyor. Bakalım kimler nasıl değişiklikler yaşamış?