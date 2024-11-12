Tepkileri Eleştirdi: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy ve Feyyaz Uçar Çıkışı
Tepkileri Eleştirdi: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy ve Feyyaz Uçar Çıkışı
Eski A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan aylar sonra Semih Kılıçsoy açıklaması geldi. Altıntop, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ı hedef aldı. Beşiktaş'ın genç yıldızının EURO 2024 sürecinde tercih edilmemesi tepki çekmişti. Futbolseverler ve siyah-beyazlı kulüp tarafından 19 yaşındaki forvete Milli Takım'da daha çok süre verilmesi gerektiği ifade ediliyordu.
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TFF'de temmuz ayında yapılan seçimle başkan değişmişti.
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Büyükekşi'nin yönetiminde yer alan Hamit Altıntop ile yollar ayrılmıştı.
Semih Kılıçsoy hakkında konuştu, Feyyaz Uçar'ı eleştirdi.
Genç futbolcuya mobbing yapıldığı ifade edilmişti.
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