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Tepkileri Eleştirdi: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy ve Feyyaz Uçar Çıkışı

Tepkileri Eleştirdi: Hamit Altıntop'tan Semih Kılıçsoy ve Feyyaz Uçar Çıkışı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.11.2024 - 00:12

Eski A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan aylar sonra Semih Kılıçsoy açıklaması geldi. Altıntop, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'ı hedef aldı. Beşiktaş'ın genç yıldızının EURO 2024 sürecinde tercih edilmemesi tepki çekmişti. Futbolseverler ve siyah-beyazlı kulüp tarafından 19 yaşındaki forvete Milli Takım'da daha çok süre verilmesi gerektiği ifade ediliyordu.

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TFF'de temmuz ayında yapılan seçimle başkan değişmişti.

TFF'de temmuz ayında yapılan seçimle başkan değişmişti.

Mehmet Büyükekşi'nin yerine İbrahim Hacıosmanoğlu geçmişti.

Büyükekşi'nin yönetiminde yer alan Hamit Altıntop ile yollar ayrılmıştı.

Büyükekşi'nin yönetiminde yer alan Hamit Altıntop ile yollar ayrılmıştı.

A Milli Takım Sorumlusu olan eski futbolcu, görevden alınmıştı.

Semih Kılıçsoy hakkında konuştu, Feyyaz Uçar'ı eleştirdi.

Semih Kılıçsoy hakkında konuştu, Feyyaz Uçar'ı eleştirdi.

'Semih Kılıçsoy konusu, A Milli Takım'ı çok meşgul etmedi. Bu aslında Beşiktaş gündemini çok meşgul etti. Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe katetmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük.

Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak. O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı.'

Genç futbolcuya mobbing yapıldığı ifade edilmişti.

Genç futbolcuya mobbing yapıldığı ifade edilmişti.

Beşiktaş yönetiminden Feyyaz Uçar, Semih'in A Milli Takım aday kadrosundaki çıkarılıp  Ümit Milli Takımı'na gönderilmesiyle ilgili açıklama yapmış, şunları söylemişti:

'Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız? Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış, içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz.'

19 yaşındaki oyuncu, EURO 2024'te de yalnızca 6 dakika süre almıştı.

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