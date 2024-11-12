Dev Sponsorluk İddiası: Fenerbahçe Rusya'nın En Büyük Şirketiyle Görüşme Halinde

Fenerbahçe'nin stat isim hakkı sponsorluğu konusunda Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu ifade edildi. Halk TV'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bu sponsorluktan yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek. Sözleşmenin 10 yıllık olduğu aktarıldı.