Dev Sponsorluk İddiası: Fenerbahçe Rusya'nın En Büyük Şirketiyle Görüşme Halinde
Dev Sponsorluk İddiası: Fenerbahçe Rusya'nın En Büyük Şirketiyle Görüşme Halinde
Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son günler oldukça hareketli geçerken gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin stadyum isim sponsorluğu için Rusya'nın dev şirketi ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Anlaşma sağlanması durumunda Ali Koç liderliğindeki kulüp, ciddi gelir elde edecek. Mecvut borç büyük ölçüde azalacak. İşte detaylar. 👇 (Halk TV)
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Stat ismi için en az 100 milyon euro değerinde 10 yıllık anlaşma.
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Mali yapıya büyük katkı sağlayacak.
Transferlerde de etkisi görülecek.
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