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Dev Sponsorluk İddiası: Fenerbahçe Rusya'nın En Büyük Şirketiyle Görüşme Halinde

Dev Sponsorluk İddiası: Fenerbahçe Rusya'nın En Büyük Şirketiyle Görüşme Halinde

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
12.11.2024 - 18:53

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son günler oldukça hareketli geçerken gündeme bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin stadyum isim sponsorluğu için Rusya'nın dev şirketi ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Anlaşma sağlanması durumunda Ali Koç liderliğindeki kulüp, ciddi gelir elde edecek. Mecvut borç büyük ölçüde azalacak. İşte detaylar. 👇 (Halk TV)

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Stat ismi için en az 100 milyon euro değerinde 10 yıllık anlaşma.

Stat ismi için en az 100 milyon euro değerinde 10 yıllık anlaşma.

Fenerbahçe'nin stat isim hakkı sponsorluğu konusunda Rus enerji şirketi Gazprom ile anlaşma sağlamaya çok yakın olduğu ifade edildi. Halk TV'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, bu sponsorluktan yıllık 10 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek. Sözleşmenin 10 yıllık olduğu aktarıldı.

Mali yapıya büyük katkı sağlayacak.

Mali yapıya büyük katkı sağlayacak.

Sarı-lacivertliler, kasım ayının başındaki Yüksek Divan Kurulu toplantısında 31 Mayıs 2024 itibarıyla toplam borcun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklamıştı.

Transferlerde de etkisi görülecek.

Transferlerde de etkisi görülecek.

Fenerbahçe'nin Gazprom'dan gelecek gelirle kadro derinliğini artıracak hamlelere odaklanarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında başarıyı hedeflediği belirtildi.

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