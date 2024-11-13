Destek Bulundu: Galatasaray'a Osimhen Transferi İçin Sponsor Müjdesi

Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle transfer etmek için harekete geçtiği ifade edilmiş, sarı-kırmızılıların, yüksek maliyetli oyuncu için yurt içi ve yurt dışında maddi destek aramaya başladığı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yorumcu Serdar Ali Çelikler, Çin bankası ile görüşüldüğünü açıklamıştı. Bugünse Galatasaray taraftarını sevindirecek haber geldi. (Milliyet)