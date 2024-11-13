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Destek Bulundu: Galatasaray'a Osimhen Transferi İçin Sponsor Müjdesi

Destek Bulundu: Galatasaray'a Osimhen Transferi İçin Sponsor Müjdesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
13.11.2024 - 11:15

Galatasaray'ın Osimhen'i bonservisiyle transfer etmek için harekete geçtiği ifade edilmiş, sarı-kırmızılıların, yüksek maliyetli oyuncu için yurt içi ve yurt dışında maddi destek aramaya başladığı paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de yorumcu Serdar Ali Çelikler, Çin bankası ile görüşüldüğünü açıklamıştı. Bugünse Galatasaray taraftarını sevindirecek haber geldi. (Milliyet)

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Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla büyük beğeni topladı.

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak katılan ve gösterdiği performansla kısa sürede tüm dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla büyük beğeni topladı.

75 milyon euroluk serbest kalma maddesine sahip olan Nijeryalı forvetin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Osimhen, sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini dile getirdi ve kulübüne bağlılığını gösterdi.

75 milyon euroluk serbest kalma maddesine sahip olan Nijeryalı forvetin devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulurken, Osimhen, sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini dile getirdi ve kulübüne bağlılığını gösterdi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

Bunun üzerine sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti.

Milliyet'in haberine göre, transfer için sponsor arayışına giren sarı-kırmızılılara, iki büyük şirketin birinden olumlu yanıt geldi.

Milliyet'in haberine göre, transfer için sponsor arayışına giren sarı-kırmızılılara, iki büyük şirketin birinden olumlu yanıt geldi.

Haberde, şirketin Osimhen'in bonservisinin yüzde 70’ini karşılamaya hazır olduğu belirtilirken, Napoli'nin 25 milyon euroyu peşin, geri kalan tutarı ise iki taksitte almayı kabul ettiği kaydedildi.

Haberde, şirketin Osimhen'in bonservisinin yüzde 70’ini karşılamaya hazır olduğu belirtilirken, Napoli'nin 25 milyon euroyu peşin, geri kalan tutarı ise iki taksitte almayı kabul ettiği kaydedildi.

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