Manchester United'ın Arjantinli Genç Yıldızı Garnacho'nun Muhteşem Davranışını Görmelisiniz!
Manchester United'ın Arjantinli Genç Yıldızı Garnacho'nun Muhteşem Davranışını Görmelisiniz!
Manchester United'ın Arjantinli genç yıldızı, tribündeki bir hayranına hiç unutamayacağı bir jest yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, oyuna girerken kendisine tezahürat yapan minik taraftara, maçtan sonra formasını hediye etti. Küçük çocuk, sevinçten havalara uçtu. Garnacho'nun formasına sımsıkı sarıldı.
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Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City'i konuk etti.
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Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Goller, Fernandes, Kristiansen (KK) ve Garnacho'dan geldi.
Maçın skorunu ilan eden muhteşem golü kaydeden Arjantinli, 57'de oyuna girerken kendisi için tezahürat yapan küçük bir taraftarı fark etti. Maç sonunda formasını hediye etti.
İç ısıtan görüntüler, kulüp hesabından "Düşler Tiyatrosu'ndan kısa bir hikaye" başlığıyla paylaşıldı.
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