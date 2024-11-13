Manchester United'ın Arjantinli Genç Yıldızı Garnacho'nun Muhteşem Davranışını Görmelisiniz!

Manchester United'ın Arjantinli genç yıldızı, tribündeki bir hayranına hiç unutamayacağı bir jest yaptı. 20 yaşındaki futbolcu, oyuna girerken kendisine tezahürat yapan minik taraftara, maçtan sonra formasını hediye etti. Küçük çocuk, sevinçten havalara uçtu. Garnacho'nun formasına sımsıkı sarıldı.